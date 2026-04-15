¿El litro de gasolina a 14 pesos? Esto es lo pagarías si se eliminaran los impuestos en México

Llenar el tanque en México no solo implica pagar por el combustible, sino también por una pesada carga fiscal que, en muchos casos, pasa desapercibida. Hoy, el precio promedio de la gasolina Magna ronda los 24 pesos por litro, pero lo relevante no es solo el costo final, sino cómo se compone.

De ese total, más de 10 pesos corresponden a impuestos. En específico, alrededor de 6.7 pesos provienen del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), mientras que cerca de 3.5 pesos son del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Es decir, prácticamente 4 de cada 10 pesos que paga el consumidor no tienen que ver con el costo del combustible en sí, sino con la carga impositiva.

¿Cuánto pagas de impuestos por gasolina?



De los $24 por litro de Magna, más de $10 son impuestos: $6.7 de IEPS y $3.5 de IVA.



Es decir, casi la mitad del precio no es el combustible.



Sin esa carga fiscal, ¡el litro costaría menos de $14!@BravoLucy nos cuenta en… pic.twitter.com/yTqPh3WfNx — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 15, 2026

El dato no es menor: si se eliminaran estos impuestos, el precio del litro de gasolina Magna podría bajar a menos de 14 pesos. Una diferencia que impactaría directamente en el bolsillo de millones de mexicanos, especialmente en un contexto donde el transporte es un gasto cotidiano e inevitable.

Este esquema ha sido defendido por el gobierno como una vía para mantener ingresos públicos y, en algunos casos, para financiar subsidios que amortigüen variaciones internacionales. Sin embargo, para muchos ciudadanos, el resultado es claro: pagar más por un insumo básico.

Gasolina, subsidios y presión al gasto público

El tema se vuelve aún más complejo cuando se consideran los subsidios al combustible. De acuerdo con críticas desde la oposición, el gobierno estaría destinando hasta cinco mil millones de pesos semanales para contener el precio de la gasolina, una cifra que enciende alertas sobre el equilibrio de las finanzas públicas.

Especialistas advierten que este tipo de medidas, aunque pueden ofrecer alivio temporal, podrían traducirse en recortes en áreas clave como salud, educación o infraestructura. Es decir, lo que se deja de cobrar por un lado, eventualmente tendría que compensarse por otro.

Estalla polémica por aumento en casetas

En paralelo, el incremento en el costo de las casetas en autopistas del país ha desatado un fuerte debate político. En la Cámara de Diputados, legisladores de distintos partidos han coincidido en algo poco común: el rechazo al aumento.

Incluso desde el Partido del Trabajo (PT), aliado del gobierno, han surgido críticas por lo que consideran un golpe al bolsillo de los ciudadanos, especialmente cuando las carreteras presentan problemas de seguridad y mantenimiento.

Desde el PAN, la postura es que este aumento afecta directamente a quienes dependen de las autopistas para trabajar y sostener a sus familias. Por su parte, el PRI ha ido más allá, señalando que estos incrementos reflejan una mala gestión económica y advirtiendo que el país enfrenta una situación financiera delicada.

Además, legisladores han solicitado la comparecencia del titular de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) para explicar las razones detrás del alza.

Un golpe doble al bolsillo

Entre el peso de los impuestos en la gasolina y el aumento en las casetas, el impacto para los ciudadanos es doble. Por un lado, llenar el tanque resulta cada vez más costoso; por otro, trasladarse por carretera también implica un gasto mayor.