Conoce el cierre de bolsas hoy 3 de octubre 2023 en México

Conoce el cierre de bolsas hoy hoy 3 de octubre 2023 datos que nos ayudan a realizar un análisis financiero para la toma de decisiones estratégicas en el ámbito económico de México y el mundo.

Por lo que de acuerdo con los principales índices bursátiles, el cierre de bolsas hoy hoy 3 de octubre 2023 arrojaron resultados con poco cambios durante la penúltima sesión de la semana; Fuerza Informativa Azteca te informa sobre el cierre de algunos indicadores financieros.

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy 3 de octubre 2023?

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subió un 1.74% a 50,366.39 puntos al cierre de este hoy 3 de octubre 2023.

Cierre de bolsas hoy 3 de octubre 2023 en México|FIA

¿Cómo cierra Wall Street hoy 3 de octubre 2023?

Los principales índices bursátiles estadounidenses cayeron con fuerza este martes 3 de octubre 2023, ya que datos económicos subrayaron la necesidad de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés altas.

El índice Nasdaq Composite cedió un 1.87% a 13,059.47 unidades.

El índice S&P 500 perdió un 1.37% a 4,230.24 unidades.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 1.29% a 33,007.46 unidades.

Cierre de bolsas hoy 3 de octubre 2023 en México

|FIA

¿Cómo cerró el dólar hoy 3 de octubre 2023?

La divisa estadounidense caía con fuerza frente al yen JPY=EBS, este 3 de octubre 2023, tras superar brevemente el nivel psicológico de 150 por dólar por primera vez desde octubre de 2022, lo que llevó a algunos a ver indicios de intervención.

¿Cómo está el dólar en Banco Azteca?

El precio del dólar en México cerró la jornada de este martes 3 de octubre 2023 en $16.85 pesos la compra y se vende en $18.02 pesos en ventanilla bancaria en Banco Azteca .

Cierre de bolsas hoy 3 de octubre 2023 en México

|FIA

¿Cuál es el precio actual del barril de petróleo?

El precio del petróleo cerraron levemente al alza tras haber caído a mínimos de tres semanas este martes 3 de octubre 2023, ya que los inversores sopesaban la fortaleza del dólar, el empeoramiento de las perspectivas macroeconómicas mundiales y la ajustada oferta.

Precio del petróleo Brent ganó 21 centavos de dólar a 90.92 billetes verdes por barril.

Precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) avanzó 41 centavos de dólar a 89.23 billetes verdes por barril.