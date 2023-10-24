Conoce el cierre de bolsas hoy 24 de octubre 2023 en México

Conoce el cierre de bolsas hoy 24 de octubre 2023 datos que nos ayudan a realizar un análisis financiero para la toma de decisiones estratégicas en el ámbito económico de México y el mundo.

Por lo que de acuerdo con los principales índices bursátiles, el cierre de bolsas hoy 24 de octubre 2023 arrojaron resultados con poco cambios durante la segunda sesión de la semana; Fuerza Informativa Azteca te informa sobre el cierre de algunos indicadores financieros.

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy 24 de octubre 2023?

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC cedió un 0.17% a 48,278.8 puntos al cierre de este hoy 24 de octubre 2023.

Cierre de bolsas hoy 24 de octubre 2023 en México

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¿Cómo cierra Wall Street hoy 24 de octubre 2023?

Wall Street cerró al alza el martes 24 de octubre 2023, gracias a una serie de sólidos resultados empresariales y unas previsiones optimistas que avivaron el apetito por el riesgo de los inversores y provocaron un amplio repunte.

El índice Nasdaq Composite ganó un 0.93% a 13,138.79 unidades.

El índice S&P 500 subió un 0.73% a 4,247.70 unidades.

El Promedio Industrial Dow Jones avanzó un 0.62% a 33,140.23 unidades.

Cierre de bolsas hoy 24 de octubre 2023 en México

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¿Cómo cerró el dólar hoy 24 de octubre 2023?

El dólar subió el martes 24 de octubre 2023, contra una canasta de monedas, ya que una serie de nuevos datos económicos resaltaron la fortaleza de la economía de Estados Unidos en relación con Reino Unido y la Unión Europea.

¿Cómo está el dólar en Banco Azteca?

El precio del dólar en México cerró la jornada de este martes 24 de octubre 2023, en $17.40 pesos la compra y se vende en $18.20 pesos en ventanilla bancaria en Banco Azteca .

Cierre de bolsas hoy 24 de octubre 2023 en México|FIA

¿Cuál es el precio actual del barril de petróleo?

Los precios del petróleo cayeron el martes 23 de octubre 2023, extendiendo el descenso de la sesión anterior, después de que una serie de datos económicos de Alemania, la zona euro y Reino Unido dibujaron un panorama bajista que podría lastrar la demanda de crudo.

Precio del petróleo Brent subieron 1.76 dólares a 88.07 billetes verdes por barril.

Precio del petróleo West Texas perdieron 1.75 dólares a 83.74 billetes verdes por barril.