¿Seguirá subiendo el kilo de tortilla en México? Aclaran que pasará con su precio en lo que resta del año; a cuánto está

El precio del tortilla en México ha registrado varios aumentos a lo largo del año, superando los $30 pesos el kilo en algunas regiones del país, lo que ha impactado fuertemente el bolsillo de las familias mexicanas, pero ¿seguirá subiendo el costo de este alimento?

A principios de año, se esparció el rumor de que el kilo de tortilla subiría de 2 a 4 pesos en el mes de abril 2026.

¿Habrá más aumentos en el precio de la tortilla en México durante 2026?

¿Toca apretarse el cinturón? El presidente del Consejo Nacional de la Tortilla en México, Homero López, afirmó que NO habrá más alzas en el precio de la tortilla en lo que resta del año , incluso si el costo no se ha modificado desde hace tres año.

"Decirle a las amas de casa que este año el comportamiento de precios va a ser igual", explicó.

Por su parte, el líder de las pequeñas tortillerías aseguró que el kilo de tortilla ha tenido aumento de 1 a 2 pesos en el año; sin embargo, esto ha sido una decisión de cada uno de los negocios.

Aunque algunas tortillerías ya aplicaron aumentos de hasta 2 pesos por kilo, Homero López, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, aseguró que no habrá más alzas en lo que resta del año.



Afirmó que muchos negocios llevaban hasta 3 años sin ajustar precios.… pic.twitter.com/11jJ7EdSSW — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 20, 2026

¿A cuánto está el kilo de tortilla en México 2026?

¡A preparar la cartera! El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) reveló que el precio de la tortilla se ubica entre los $17.00 hasta los $33.57 pesos el kilo , en distintas regiones de México.

Tlaxcala es la región con el costo más barato del kilo de tortilla, ubicándose en $17.00 pesos, mientras Mexicali se ubica en los $33.57 pesos el kilo, la zona más cara de la República Mexicana.

El costo de este producto dependerá de la zona y establecimiento al que acudas a comprar este alimento.

¿Por qué ha subido el kilo de tortilla en México?

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reveló que el aumento del precio de la tortilla en México se debe al incremento de costos del maíz, gas electricidad, transporte y mano de obra.

En los últimos días, el aumento en el precio del diésel ha comenzado a impactar al transporte de carga en México, un problema que podría impactar gravemente en la economía de los mexicanos en las próximas semanas o meses.