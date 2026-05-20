¿Qué pasa con el precio del dólar? Así cierra el tipo de cambio en México y otros mercados este 20 de mayo 2026

¿Te conviene cambiar dinero? El precio del dólar estadounidense registró una leve baja para el final de la jornada de este 20 de mayo 2026 tras una mañana de volatilidad. Así cierra el tipo de cambio en México para este miércoles.

La BMV, Wall Street y otros mercados internacionales terminaron la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones.

¿A cuánto está el dólar en México en mayo 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 20 de mayo de 2026, en $16.00 pesos la compra y en $18.19 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria por segundo día consecutivo.

El dólar canadiense se ubica en $10.65 pesos la compra y en $13.59 pesos la venta.

Mientras que el dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.60 pesos la compra y en $16.90 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo del lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

¿Cómo cierra la BMV hoy 20 de mayo 2026?

La Bolsa Mexicana de Valores cerró este miércoles con ganancias moderadas y una jornada positiva en la mayoría de sus principales indicadores; el mercado avanzó impulsado por movimientos favorables en empresas medianas y grandes, mientras inversionistas mantuvieron atención sobre el entorno económico internacional.

El principal índice de la BMV, el S&P/BMV IPC, subió 0.49 por ciento y terminó en 68 mil 893 puntos; además, durante la sesión se negociaron más de 183 millones de títulos, reflejando una jornada con fuerte actividad bursátil.

Entre los indicadores que más avanzaron destacó el S&P/BMV IRT MidCap, relacionado con empresas medianas, que ganó 0.82 por ciento; mientras tanto, el índice S&P/BMV IRT CompMx también registró un crecimiento de 0.54 por ciento.

Las FIBRAS, enfocadas en bienes raíces e inversión inmobiliaria, prácticamente no mostraron cambios durante la jornada; aun así, el cierre general fue considerado positivo para el mercado mexicano.

Especialistas consideran que el avance refleja un ambiente de mayor confianza entre inversionistas, aunque persiste cautela por factores globales como inflación, tasas de interés y movimientos en mercados internacionales.

Cierre de Wall Street hoy 20 de mayo 2026

Wall Street cerró este miércoles con fuertes ganancias luego de una jornada marcada por el optimismo de los inversionistas ante posibles avances en la tensión entre Estados Unidos e Irán; además, el mercado mantuvo atención especial sobre los próximos resultados financieros de Nvidia, una de las empresas más importantes del sector de inteligencia artificial.

El índice Dow Jones subió 1.31 por ciento y superó nuevamente la barrera de los 50 mil puntos; mientras tanto, el S&P 500 avanzó 1.08 por ciento y el Nasdaq, enfocado en tecnología, ganó 1.54 por ciento.

Parte del alivio en los mercados surgió después de que Irán permitiera nuevamente el paso de petroleros y barcos comerciales por el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio mundial de petróleo que había permanecido bajo tensión durante los últimos días.

Los inversionistas también esperan los resultados trimestrales de Nvidia, considerada actualmente uno de los principales referentes del mercado de inteligencia artificial; por ello, cualquier reporte positivo podría influir nuevamente en las acciones tecnológicas y en el comportamiento de Wall Street.

Cierre del Bitcoin HOY 20 de mayo 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de miércoles 20 de mayo 2026, en 77 mil 566 dólares por unidad, registrando un aumento de 1.04%, en comparación con su último cierre.

La criptomoneda registró una pérdida importante para el inició de la penúltima semana de mayo 2026 tras varios días de volatilidad.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 342 mil 405 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 20 de mayo 2026

El precio del petróleo registró una caída de un 6% para el final de este miércoles, después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera que las negociaciones con Irán estaban en las etapas finales , aunque los inversores seguían cautelosos sobre el resultado de las conversaciones de paz, ya que continuaban las interrupciones en el suministro de Oriente Medio.

