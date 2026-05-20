Lista de sucursales de Banco Azteca con monedas conmemorativas del Mundial 2026 en CDMX

El furor por la Copa Mundial FIFA 2026™ ya se siente en las calles de la Ciudad de México, pero esta vez no es por los boletos ni por las canchas, sino por las ventanillas bancarias. El Banco de México (Banxico) acaba de poner en circulación la colección oficial de monedas conmemorativas de la justa mundialista. Como era de esperarse, los coleccionistas y aficionados ya comenzaron a acudir a los puntos de distribución autorizados.

Si estás pensando en sumarte a la fiebre de las monedas conmemorativas para asegurar una pieza de oro o de plata antes de que vuelen, Banco Azteca es una de las opciones principales para comprarlas de manera directa en la capital y aquí te dejamos la información de las sucursales.

¿Dónde comprar las monedas del Mundial 2026 en CDMX?

Las piezas premium de la colección se están distribuyendo en sucursales seleccionadas de Banco Azteca que cuentan con ventanilla de metales y divisas. Aunque el inventario se agota rápido, las sedes con mayor flujo de estas piezas en la capital son:



Sucursal Roma Norte (Cuauhtémoc): Avenida Oaxaca número 7, colonia Roma Norte.

Avenida Oaxaca número 7, colonia Roma Norte. Sucursal Centro Histórico (Cuauhtémoc): Avenida José María Pino Suárez número 34, colonia Centro.

Avenida José María Pino Suárez número 34, colonia Centro. Sucursal San Ángel (Álvaro Obregón): Avenida Revolución número 1771, colonia San Ángel.

Avenida Revolución número 1771, colonia San Ángel. Sucursal Santa Bárbara (Iztapalapa): Calzada Ermita Iztapalapa número 1328, colonia Santa Bárbara.

Calzada Ermita Iztapalapa número 1328, colonia Santa Bárbara. Sucursal Lindavista (Gustavo A. Madero): Avenida Montevideo número 281, colonia Lindavista Sur.

El #BancoDeMéxico lanza las monedas conmemorativas de plata alusivas a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. ⚽✨#BancoDeMéxico #FIFA2026

Conoce sus características: 👉 https://t.co/e4PZusAM3H pic.twitter.com/9l6KBrFhiV — Banco de México (@Banxico) May 13, 2026

¿Cuánto cuestan las monedas conmemorativas del Mundial 2026?

Hay un detalle importante que debes tomar en cuenta: aunque estas monedas tienen una denominación grabada, ese no es su precio de venta. El costo real de las piezas de colección depende enteramente de los materiales preciosos con los que se fabricaron y de cómo coticen los metales en el mercado internacional el día de tu compra.



La moneda de oro (1/4 de onza): Su valor nominal impreso es de 25 pesos, pero al estar hecha de oro puro ley 0.999, su precio de venta real en ventanilla ronda actualmente los 21 mil 800 pesos .

Su valor nominal impreso es de 25 pesos, pero al estar hecha de oro puro ley 0.999, su precio de venta real en ventanilla ronda actualmente los . La moneda de plata (1 onza): Tiene un valor facial simbólico de 10 pesos, pero al ser plata pura 2 mil 200 pesos. Ambas presentaciones incluyen su respectivo estuche y el certificado de autenticidad emitido por Banxico.

¿Cuántas monedas de la Copa del Mundo hay en circulación?

La colección completa presentada por Banxico está integrada por 12 monedas distintas que celebran la identidad del país y a las tres sedes mexicanas: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Sin embargo, hay una gran diferencia en el volumen de producción de cada tipo.

Por un lado, las monedas bimetálicas comunes de 20 pesos (con forma dodecagonal y un diseño que incluye un jaguar y un balón de futbol) son de cuño corriente. Esto significa que habrá millones de ellas circulando en los bancos y en el comercio tradicional, por lo que te pueden llegar de cambio en cualquier compra cotidiana si tienes suerte.

Por el otro, las piezas de oro y plata que encuentras en Banco Azteca pertenecen a una edición estrictamente limitada y de colección, pensada para guardarse en vitrinas y no para gastarse en la tienda de la esquina. De estas últimas se acuñaron pocas unidades, por lo que su valor va mucho más allá del metal y se rige por su escasez en el mercado de coleccionistas.