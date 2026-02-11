Senado clausura el salón de belleza tras escándalo por senadora Juanita Guerra

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado acordó el cierre definitivo del salón de belleza que operaba en el edificio Hemiciclo, luego de la controversia generada por la difusión de imágenes en las que se observó a la senadora Juanita Guerra utilizando ese servicio dentro del recinto legislativo.

El coordinador del Partido Verde, Manuel Velasco, informó que el acuerdo ya fue tomado por los grupos parlamentarios y que el espacio dejará de funcionar.

“Es un tema que está en manos de la junta de coordinación política y el acuerdo que ya se tomó es que se va a cerrar. Lo que se acordó es que se iba a cerrar definitivamente”, afirmó.

Velasco también expresó el respaldo de su bancada a la senadora Juanita Guerra, quien denunció públicamente sentirse exhibida y sin solidaridad por parte de otras legisladoras tras hacerse pública su asistencia al lugar.

“Por supuesto que la senadora Juanita Guerra tiene el respaldo de la bancada. Yo he platicado con ella… Yo creo que es un tema que se tiene que transparentar”, señaló.

El legislador agregó que, según lo expresado por Guerra, el servicio no era reciente y otras senadoras lo habían utilizado con anterioridad, cubriendo el costo con recursos propios.

“Ella me manifestó que… a título personal ellos costeaban y pagaban ese tema… que hay otras compañeras que también han utilizado las instalaciones y que han pagado el servicio de sus propios recursos. Y que se siente ella que la dejaron sola”, explicó.

"Quien esté libre de culpa": Así reaccionó Juanita Guerra tras ser exhibida en salón de belleza

El pasado martes, la senadora Juanita Guerra, del PVEM, señaló que, pese a haber sido invitada por otras senadoras a usar el espacio, se sintió completamente sola y pidió que la mesa directiva explique cómo se está utilizando el lugar.

“Me ha dado tristeza ver que, en lugar de recibir apoyo o sororidad, no hubo ni una sola pregunta sobre mi presencia ni quién me había invitado”, comentó a los medios antes de participar en la sesión de comisiones unidas.

Cuando se le preguntó si esperaba un gesto de solidaridad no solo de su partido, el PVEM, sino también de bancadas como Morena o el PT, Guerra no dudó en responder con contundencia:

“Que aviente la primera piedra quien esté libre de culpa. Mis compañeras no han mostrado ninguna sororidad; quienes me invitaron ni siquiera la ejercieron. Incluso aseguran que desconocen el lugar, a pesar de que fui invitada por ellas”, sentenció.