¿Cambios en el precio del dólar? Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores y otros mercados este miércoles

¡Cambios en los mercados internacionales! La Bolsa Mexicana de Valores, Wall Street y otros mercados terminaron la jornada de este miércoles 25 de febrero 2026 con cambios importantes.

Azteca Noticas, te comparte el cierre del precio del dólar y peso mexicano para este miércoles.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores este miércoles?

El mercado mexicano cerró con ganancias este 25 de febrero de 2026. El S&P/BMV IPC se ubicó en 71,144.35 puntos, con un avance de 0.3%, equivalente a 209.53 unidades, en una jornada con volumen de operación superior a 207 millones de títulos.

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores mantuvo tono positivo pese a la volatilidad internacional, reflejando estabilidad en emisoras de mayor peso.

Entre los movimientos destacados, el índice S&P/BMV FIBRAS subió 0.56%, mientras el S&P/BMV IRT MidCap avanzó 0.28%. El segmento LargeCap registró ganancia de 0.17%. En contraste, el índice S&P/BMV TM ESG retrocedió 0.22%.

El IPC VIX no presentó variación.

Con estos resultados, el mercado mexicano acumula una jornada más en terreno positivo, en espera de nuevos indicadores económicos que marquen el ritmo en los próximos días.

Cierre Wall Street hoy 25 de febrero 2026

Wall Street cerró en terreno positivo, con avances en sus principales indicadores. El Dow Jones Industrial Average subió 0.63 por ciento y se ubicó en 49,482.15 puntos, con una ganancia de 307.65 unidades.

El Nasdaq Composite lideró la jornada con un alza de 1.26 por ciento, al colocarse en 23,152.08 puntos, mientras que el S&P 500 avanzó 0.81 por ciento hasta los 6,946.13 puntos.

El Dow Jones abrió en 46,941.56 puntos, tocó un mínimo de 46,461.52 y cerró en 46,590.41, mostrando movimientos moderados en la jornada.

Con estos resultados, los mercados estadounidenses mantienen impulso positivo, impulsados por expectativas económicas favorables y movimientos estratégicos en el sector tecnológico.

¿A cuánto está el dólar en México este 25 de febrero 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 25 de febrero de 2026, en $15.90 pesos la compra y en $17.79 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Por su parte, el dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.85 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Valor del Bitcoin hoy 25 de febrero 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de miércoles 25 de febrero de 2026, se ubica en 69 mil 035 dólares por unidad, registrando un importante aumento del 7.78% en comparación con su último cierre. Su tercer día consecutivo de pérdidas.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 184 mil 654 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 25 de febrero 2026

Los precios del petróleo cerraron prácticamente sin cambios el miércoles debido a que un aumento mucho mayor al esperado en las reservas de crudo de Estados Unidos no hizo mucho para calmar los nervios sobre la amenaza al suministro de petróleo de un posible conflicto militar entre Estados Unidos e Irán.



Petróleo Brent: 70.85 dólares el barril

Petróleo West Texas Intermediate (WTI): 65.42 dólares el barril

Mezcla Mexicana de Exportación: 55.41 dólares por barril

CON INFORMACIÓN DE REUTERS