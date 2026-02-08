¡Anuncian cierre en la México-Puebla! Estas son las fechas, horarios y tramos afectados

¡Atención, automovilistas! Caminos y Puentes Federales (Capufe) anunciaron el cierre de la México-Puebla debido a los trabajos del Trolebús Chalco-Santa Martha; recomiendan a los usuarios tomar precauciones.

Los trabajos del Trolebús afectarán gravemente algunos tramos de esta carreteras, pero ¿cuando será el cierre y cuáles serán las zonas afectadas?

¿Cuándo será el cierre de la México-Puebla?

A través de un comunicado, Capufe confirmó que la México-Puebla, se mantendrá cerrada los próximos 9 y 10 de febrero 2026, por lo que la circulación en la autopista se verá afectada por dos días consecutivos.

Horarios del cierre de la México-Puebla el 9 y 10 de febrero 2026

Las obras comenzarán el 9 de febrero 2026 alrededor de las 21:00 horas, y comenzarán con el desvío de la circulación.

Mientras que el 10 de febrero de 00:00 a la 1:00 habrá un cierre temporal en la México-Puebla.

#AVISO a las personas usuarias de la autopista #MexicoPuebla. Habrá cierre a la circulación por colocación de estructura metálica. pic.twitter.com/hiYgt3c2vx — CAPUFE (@CAPUFE) February 7, 2026

Tramos afectados por el cierre de la México-Puebla en febrero 2026

¡Toma precauciones! Los trabajos del Trolebús afectarán directamente el kilómetro 18 de la México-Puebla, donde se realizará el montaje de una estructura metálica.

Las maniobras generarán el desvío de circulación a los carriles centrales con dirección a la Ciudad de México.

Además de un cierre total en ambos sentidos durante el izaje y aseguramiento de la estructura, por lo que se le recomienda a las y los usuarios tomar precauciones, en caso de pasar por la zona afectada.

Por su parte, las autoridades carreteras pidieron a los usuarios que en caso de notar cualquier eventualidad, reportarla a los siguientes números de atención:



074

@Capufe

Alternativas viales por el cierre de la México-Puebla

¡No entres en pánico! Te compartimos las posibles alternativas viales por el cierre de la México-Puebla del 9 y 10 de febrero 2026:

