¡Anuncian cierre en la México-Puebla! Estas son las fechas, horarios y tramos afectados
La México-Puebla se mantendrá cerrada por dos días consecutivos debido a los trabajos del Trolebús Chalco-Santa Martha, pero ¿cuándo serán las afectaciones?
¡Atención, automovilistas! Caminos y Puentes Federales (Capufe) anunciaron el cierre de la México-Puebla debido a los trabajos del Trolebús Chalco-Santa Martha; recomiendan a los usuarios tomar precauciones.
Los trabajos del Trolebús afectarán gravemente algunos tramos de esta carreteras, pero ¿cuando será el cierre y cuáles serán las zonas afectadas?
¿Cuándo será el cierre de la México-Puebla?
A través de un comunicado, Capufe confirmó que la México-Puebla, se mantendrá cerrada los próximos 9 y 10 de febrero 2026, por lo que la circulación en la autopista se verá afectada por dos días consecutivos.
Horarios del cierre de la México-Puebla el 9 y 10 de febrero 2026
Las obras comenzarán el 9 de febrero 2026 alrededor de las 21:00 horas, y comenzarán con el desvío de la circulación.
Mientras que el 10 de febrero de 00:00 a la 1:00 habrá un cierre temporal en la México-Puebla.
#AVISO a las personas usuarias de la autopista #MexicoPuebla. Habrá cierre a la circulación por colocación de estructura metálica. pic.twitter.com/hiYgt3c2vx— CAPUFE (@CAPUFE) February 7, 2026
Tramos afectados por el cierre de la México-Puebla en febrero 2026
¡Toma precauciones! Los trabajos del Trolebús afectarán directamente el kilómetro 18 de la México-Puebla, donde se realizará el montaje de una estructura metálica.
Las maniobras generarán el desvío de circulación a los carriles centrales con dirección a la Ciudad de México.
Además de un cierre total en ambos sentidos durante el izaje y aseguramiento de la estructura, por lo que se le recomienda a las y los usuarios tomar precauciones, en caso de pasar por la zona afectada.
Por su parte, las autoridades carreteras pidieron a los usuarios que en caso de notar cualquier eventualidad, reportarla a los siguientes números de atención:
- 074
- @Capufe
Alternativas viales por el cierre de la México-Puebla
¡No entres en pánico! Te compartimos las posibles alternativas viales por el cierre de la México-Puebla del 9 y 10 de febrero 2026:
- Carretera Federal México-Puebla (Libre): Es la opción más directa. Puedes ingresar por la Calzada Ignacio Zaragoza a la altura del Distribuidor La Concordia y reincorporarte a la autopista después de la zona de obras (en el Distribuidor Vial Ixtapaluca).
Avenida Solidaridad: Para quienes vienen del centro de Chalco o colonias aledañas, esta vía permite evitar el tramo del kilómetro 18 ingresando por el "Puente Blanco" y reincorporándose en el Puente de Tlapacoya.
- Vialidades locales de Valle de Chalco: Puedes salir en el Puente de Tlapacoya para usar las calles internas del municipio y volver a subir a la autopista más adelante.