Habrá cierre total en la Autopista México-Puebla durante la madrugada del 4 al 5 de marzo

Automovilistas que circulan por la Autopista México-Puebla deberán tomar previsiones, ya que se implementarán desvíos y un cierre total a la circulación a la altura del kilómetro 20 debido a trabajos relacionados con el trolebús. Conoce cuáles son los horarios y los días.

¿Por qué van a cerrar la Autopista México-Puebla?

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informaron que los días 4 y 5 de marzo se realizarán trabajos para el montaje de una estructura metálica del Trolebús en la estación La Virgen/La Caldera, lo que provocará afectaciones a la circulación en la Autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 20, en dirección a Puebla.

Zonas afectadas por cierre en la Autopista México-Puebla

Las obras contemplan desvíos hacia carriles centrales y un cierre temporal total durante la madrugada, por lo que se recomienda a las personas conductoras anticipar sus tiempos de traslado, salir con previsión y considerar vías alternas para evitar contratiempos.

Las autoridades pidieron manejar con precaución, reducir la velocidad al aproximarse a la zona de trabajos y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

#AlertaVialFIA | La tarde-noche de este 4 de marzo habrá desvío y cierre a la circulación en la Autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 20, debido a obras del trolebús.



Los desvíos a carriles centrales serán a partir de las 19:00 horas con dirección a #Puebla y hasta… pic.twitter.com/26DV1ta6Tx — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 4, 2026

Para reportar cualquier eventualidad, está disponible el número 074 y la cuenta oficial de CAPUFE en redes sociales.

¿A qué hora va hacer el cierre total de la Autopista México-Puebla?

La tarde-noche de este 4 de marzo habrá desvío y cierre a la circulación en la Autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 20, debido a obras del trolebús.

Los desvíos a carriles centrales serán a partir de las 19:00 horas con dirección a Puebla y hasta las 05:00 horas del jueves. Cabe señalar que de las 00:00 a la 01:00 el cierre a la circulación será completo.

Las autoridades reiteraron que estas maniobras son necesarias para avanzar en la infraestructura del sistema de transporte; sin embargo, insistieron en que la colaboración de las y los automovilistas será clave para evitar accidentes y congestionamientos.

Planear con anticipación y respetar la señalización marcará la diferencia durante estas horas de afectación en la vía.