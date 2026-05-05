¡Dólar sigue arriba de los 18 pesos! Cierre del tipo de cambio y la Bolsa Mexicana de Valores este martes

¿Te conviene cambiar dinero? El precio del dólar estadounidense continúa arriba de los 18 pesos por segunda semana consecutivas. Te compartimos el tipo de cambio en México para este 5 de mayo 2026.

La Bolsa Mexicana de Valores, Wall Street y otros mercados internacionales terminaron la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones.

¿A cuánto está el dólar en México en mayo 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 5 de mayo de 2026, en $16.00 pesos la compra y en $18.04 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria por segundo día consecutivo.

Por otro lado, el dólar canadiense se ubica en $10.55 pesos la compra y en $13.79 pesos la venta.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.60 pesos la compra y en $16.90 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo del lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores HOY 5 de mayo 2026

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC sumó un 1.94 a 68,590.57 puntos al cierre de este 5 de mayo de 2026.

Cierre de Wall Street hoy 5 de mayo 2026

El S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron máximos históricos al cierre de hoy 5 de mayo de 2026, impulsados ​​por Intel y otras acciones relacionadas con la Inteligencia Artificial, gracias a que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán se mantuvo firme y los inversores se centraron en los sólidos resultados trimestrales.

Los inversores centraron su atención en las empresas relacionadas con la inteligencia artificial, y el índice de semiconductores de la Bolsa de Filadelfia alcanzó un máximo histórico.



El S&P 500 ganó 58,47 puntos, o un 0,81%, para cerrar en 7.259,22 puntos

Nasdaq Composite ganó 258,32 puntos, o un 1,03%, para llegar a 25.326,13

Índice Dow Jones Industrial Average subió 356,35 puntos, o un 0,73%, hasta los 49.298,25



Cierre del Bitcoin HOY 5 de mayo 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de martes 5 de mayo 2026, en 81 mil 669 dólares por unidad, registrando un importante aumento de 2.28% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda termina el día con un aumento en su valor por segundo día consecutivo.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 419 mil 912 pesos por unidad.

Precio del petróleo supera los cien dólares el primer martes de mayo 2026

El precio del petróleo registró una caída de un 4% en una sesión volátil el martes, mientras dos buques pasaban por el estrecho de Ormuz y Estados Unidos decía que el alto el fuego con Irán seguía vigente a pesar de los intercambios de disparos.



Petróleo Brent - 109.87 dólares el barril

Petróleo West Texas Intermediate - 102.27 dólares el barril.

Con información de Reuters