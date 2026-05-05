¿Qué pasa con el dólar hoy? Así amanece el precio tras nuevos ataques entre EU e Irán

Este martes 5 de mayo, el precio del dólar refleja algo de calma tras los días intensos. Aunque las bolsas del mundo amanecieron con ganas de subir gracias a que a las empresas les está yendo bien, el ambiente en el Estrecho de Ormuz sigue muy pesado.

La pelea entre Estados Unidos e Irán por ver quién manda en ese canal marítimo tiene a los inversionistas preocupados.

¿Cuál es el precio del dólar en México HOY?

Si necesitas cambiar billetes verdes, el dólar se mantiene prácticamente igual que ayer. En ventanillas de Banco Azteca, la compra está en $16.00 y la venta se sostiene en los $18.39.

Parece que, tras los sustos de la semana pasada, la moneda estadounidense se mantuvo sin subidas drásticas, moviéndose poco mientras el mercado decide qué tan grave se pondrá el conflicto en Medio Oriente.

¿Cuánto cuesta el dólar en Tijuana?

Como siempre, si estás en la frontera, las noticias son mejores para tu cartera. En las casas de cambio de Tijuana, el dólar se compra en $16.60 y se vende en tan solo $16.90. E

s una diferencia abismal frente al centro del país, ideal para quienes cruzan diario o tienen negocios del otro lado.

Precio del dólar canadiense HOY

Para quienes miran más al norte, el dólar canadiense también presenta precios fijos este martes. Lo puedes encontrar para compra en $11.35 y a la venta en $13.89.

Sigue siendo una opción más estable y más barata que el dólar de Estados Unidos, aunque sigue de cerca los movimientos del petróleo, ya que Canadá depende mucho de lo que pase con los barriles de crudo.

¿A cuánto está el bitcoin este martes 5 de mayo?

La sorpresa del día la dio el Bitcoin. Mientras las monedas tradicionales están estables, la criptomoneda subió un 1.64% en México, llegando a los $1,422,173 pesos.

En Estados Unidos el salto fue mayor, del 2.20%, alcanzando los $81 mil 664 dólares.

Parece que los inversores están buscando dónde poner su dinero ante el miedo de que el conflicto con Irán afecte otras inversiones tradicionales.

Los precios del petróleo se mueven por el conflicto entre Estados Unidos e Irán

Aunque los futuros del petróleo Brent bajaron un poco (un 1.5%), el precio sigue rondando los 114 dólares por barril. La situación es delicada: reportes de barcos detenidos y nuevos ataques entre Washington y Teherán hacen que cualquier intento de paz se vea lejano.