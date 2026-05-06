Ni en casa se salva el bolsillo: así se disparan los precios para el Día de las Madres

Celebrar el Día de las Madres en 2026 implicará un mayor esfuerzo económico para las familias mexicanas. De acuerdo con un sondeo de la ANPEC, los precios de regalos, experiencias y comidas registran un incremento promedio de 14.5% respecto al año pasado, en un contexto de alta inflación y bajo crecimiento económico.

Desde detalles sencillos hasta electrodomésticos, los costos evidencian que ni festejar en casa representa ya una alternativa económica.

¿Cuánto cuesta celebrar el Día de las Madres?

En el marco del Día de las Madres, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) dio a conocer un análisis sobre los costos de los productos y servicios más comunes para esta celebración, revelando un aumento promedio de 14.5% en comparación con 2025.

Este incremento se da en un entorno económico complejo, marcado por un crecimiento marginal de apenas 0.8% y presiones inflacionarias que impactan directamente el poder adquisitivo de las familias.

El sondeo señala que los gastos para celebrar a mamá pueden variar considerablemente. Los regalos más accesibles son:



Flores y chocolates $620

Vestido o conjunto $1,300

Tenis $3,000

Perfume $3,200

Joyería de fantasía $1,150

Incluso artículos considerados más exclusivos, como la joyería de fantasía, alcanzan precios cercanos a los 1,150 pesos, y experiencias como un día de spa pueden llegar hasta los 4,200 pesos.

En cuanto a las celebraciones familiares, los costos también reflejan un aumento significativo. Una comida en restaurante de gama media para diez personas puede alcanzar los 8,000 pesos, mientras que organizar una carne asada en casa asciende a aproximadamente 6,100 pesos, lo que confirma que festejar en el hogar tampoco representa un ahorro considerable.

Para quienes optan por regalos de alto valor, los desembolsos son mucho mayores. Un refrigerador puede costar alrededor de 22,000 pesos y un centro de lavado superar los 44,000 pesos, cifras que evidencian el impacto de la inflación en bienes duraderos.

Las madres mexicanas y la inflación

Ante este panorama, la ANPEC destacó el papel de las madres mexicanas, especialmente aquellas que son pequeñas comerciantes, quienes enfrentan diariamente un entorno adverso con ingresos limitados y altos costos. Según el organismo, ellas no solo sostienen sus hogares, sino también miles de negocios, demostrando habilidades de administración, disciplina y resiliencia.

El organismo también subrayó que México atraviesa un periodo de estanflación, caracterizado por bajo crecimiento económico y alta inflación, lo que complica aún más la situación financiera de los hogares.

En este contexto, las madres, particularmente las jefas de familia y dueñas de pequeños comercios, continúan siendo un pilar fundamental para la economía, al equilibrar gastos e ingresos y priorizar lo esencial.