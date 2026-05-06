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EN VIVO: ¿Caos en las carreteras de México? Tramos afectados por cierres y tráfico en las autopistas para este 6 de mayo 2026

Estas son las carreteras de México afectadas por los bloqueos, manifestaciones y accidentes en este 6 de mayo 2026; conoce los tramos con cierres y tráfico.

Bloqueos en carreteras de México HOY 5 de mayo 2026: Cierres y tráfico en autopistas este miércoles
Bloqueos en carreteras de México HOY 5 de mayo 2026|X: GN_CARRETERAS

Escrito por: Fernanda Benítez,Felipe Vera

¡Qué no te tome por sorpresa! Algunas carreteras de México presentan afectaciones viales por los bloqueos, accidentes o cierres de circulación por manifestantes para este miércoles 6 de mayo 2026; se recomienda tomar precauciones.

Azteca Noticias te comparte las últimas noticias EN VIVO sobre el avance en las distintas carreteras de México.

¿Hay bloqueos en carreteras de México HOY? Cierres y tráfico en autopistas para este miércoles

Restablecen circulación en carretera Estación Don-Navojoa

Se restablece circulación en la autopista estación Don-Navojoa, por accidente cerca del kilómetro 153, en dirección a Navojoa.

Cierre en la carretera Cd. Victoria-Monterrey; tramos afectados

Un grave accidente provoca el cierre parcial de la carretera Ciudad Victoria-Monterrey, cerca del kilómetro 182+300, en dirección a Montemorelos, Nuevo León,

Piden a los automovilistas atender las indicaciones viales.

Carga vehicular en la autopista Cuernavaca-Acapulco

Se reporta intensa carga vehicular en la carretera Cuernavaca-Acapulco, cerca del kilómetro 98, en dirección a Cuernavaca.

Autoridades piden a los conductores manejar con precaución y atender las indicaciones viales.

Carga vehicular en La Tinaja-Isla; ¿qué pasa en la carreteras?

Se reporta intensa carga vehicular en la autopista La Tinaja-Isla, en la plaza de cobro de Cosamaloapan, en dirección a la Isla; piden a los automovilistas manejar con precaución.

Cierre en la carreteras Aguascalientes-Zacatecas; tramos afectados

Un grave accidente provocó el cierre parcial en la carretera Aguascalientes-Zacatecas, cerca del kilómetro 086+500; piden atender las indicaciones viales.

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