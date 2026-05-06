EN VIVO: ¿Caos en las carreteras de México? Tramos afectados por cierres y tráfico en las autopistas para este 6 de mayo 2026

¡Qué no te tome por sorpresa! Algunas carreteras de México presentan afectaciones viales por los bloqueos, accidentes o cierres de circulación por manifestantes para este miércoles 6 de mayo 2026; se recomienda tomar precauciones.

Azteca Noticias te comparte las últimas noticias EN VIVO sobre el avance en las distintas carreteras de México.