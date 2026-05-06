EN VIVO: ¿Caos en las carreteras de México? Tramos afectados por cierres y tráfico en las autopistas para este 6 de mayo 2026
Estas son las carreteras de México afectadas por los bloqueos, manifestaciones y accidentes en este 6 de mayo 2026; conoce los tramos con cierres y tráfico.
¡Qué no te tome por sorpresa! Algunas carreteras de México presentan afectaciones viales por los bloqueos, accidentes o cierres de circulación por manifestantes para este miércoles 6 de mayo 2026; se recomienda tomar precauciones.
Azteca Noticias te comparte las últimas noticias EN VIVO sobre el avance en las distintas carreteras de México.
¿Hay bloqueos en carreteras de México HOY? Cierres y tráfico en autopistas para este miércoles
Restablecen circulación en carretera Estación Don-Navojoa
Se restablece circulación en la autopista estación Don-Navojoa, por accidente cerca del kilómetro 153, en dirección a Navojoa.
🟢 RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN 🟢— CAPUFE (@CAPUFE) May 6, 2026
Autopista Estación Don - Navojoa, km 153, dirección Navojoa. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️
Cierre en la carretera Cd. Victoria-Monterrey; tramos afectados
Un grave accidente provoca el cierre parcial de la carretera Ciudad Victoria-Monterrey, cerca del kilómetro 182+300, en dirección a Montemorelos, Nuevo León,
Piden a los automovilistas atender las indicaciones viales.
#Tomeprecauciones en #NuevoLeón se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 182+300, de la carretera Cd. Victoria - Monterrey, con dirección a Montemorelos, N.L. Atienda indicación Vial. pic.twitter.com/sxrva9UwnM— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 6, 2026
Carga vehicular en la autopista Cuernavaca-Acapulco
Se reporta intensa carga vehicular en la carretera Cuernavaca-Acapulco, cerca del kilómetro 98, en dirección a Cuernavaca.
Autoridades piden a los conductores manejar con precaución y atender las indicaciones viales.
🟠 CARGA VEHICULAR 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) May 6, 2026
Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 96, dirección Cuernavaca. Registra carga vehicular, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.
Carga vehicular en La Tinaja-Isla; ¿qué pasa en la carreteras?
Se reporta intensa carga vehicular en la autopista La Tinaja-Isla, en la plaza de cobro de Cosamaloapan, en dirección a la Isla; piden a los automovilistas manejar con precaución.
🟠 CARGA VEHICULAR 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) May 6, 2026
Autopista La Tinaja - Isla, Plaza de Cobro Cosamaloapan. Registra carga vehicular en dirección Isla, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.
Cierre en la carreteras Aguascalientes-Zacatecas; tramos afectados
Un grave accidente provocó el cierre parcial en la carretera Aguascalientes-Zacatecas, cerca del kilómetro 086+500; piden atender las indicaciones viales.
#Tomeprecauciones en #Zacatecas se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 086+500, de la carretera Aguascalientes -Zacatecas. Atienda indicación Vial. pic.twitter.com/qZwmE5m78p— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 6, 2026