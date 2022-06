Cinco colonias con encharcamientos por intensa lluvia en Chiapas

Las lluvias provocadas por la depresión tropical “Celia” dejaron afectaciones importantes en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

“Las afectaciones mayores fueron en viviendas que es en la colonia la ilusión en donde tuvimos once viviendas encharcadas,” puntualizó Eder Mancilla, Secretario de Protección Civil Tuxtla Gutiérrez.

Este domingo llovió fuerte en aproximadamente hora y media.

Cinco colonias del norte oriente de la ciudad tuvieron encharcamientos, pero aquí en “La Ilusión”, el agua rebasó el metro de altura y hubo quienes lo perdieron todo.

Luego de algunas horas de lluvia en una habitación de la casa de una joven estudiante encontró su computadora flotando.

Esta es la vivienda de Don Ezequiel, él pasaba un momento agradable en familia cuando la lluvia le arrebató la alegría.

“Estábamos celebrando el día del padre empezando a comer cuando empezó a llover y ya este cuando vimos que ya estaba rebalsando el agua nos subimos porque mira hasta donde llegó,” declaró Ezequiel Lorenzana, habitante afectado.

Diego lleva diez años trabajando en su carpintería, es su sustento diario, pero esta vez, dice, el agua lo dejó en la ruina.

“Lo poco que ve usted ahí es mucho esfuerzo, no es cómo le dijera yo; de la noche a la mañana, no, me costó y es triste porque se imagina ver lo que cuesta y verlo destruido,” agregó Diego Luna, habitante afectado.

También una veintena de viviendas tuvieron encharcamientos menores y un vehículo fue arrastrado por la corriente.

Protección Civil informó que no hubo víctimas humanas.

El pronóstico de la CONAGUA indica que las lluvias serán persistentes en Chiapas, al menos hasta el martes.

Ubicación de la depresión tropical “Celia”

La depresión tropical “Celia” se localiza hasta las primeras horas de éste lunes, aproximadamente a 405 kilómetros al suroeste de Tapachula, Chiapas. Presenta vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora, rachas de 65 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-suroeste a 15 kilómetros por hora. Su circulación en interacción con un canal de baja presión y con la onda tropical Número 6, propician lluvias puntuales torrenciales (150 a 250 mn) en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, lluvias puntuales intensas (75 a 150 mn) en Puebla, Campeche y Quintana Roo, lluvias muy fuertes (50 a 75 mn) en Yucatán, así como lluvias fuertes en Guerrero. Asimismo, se pronostican rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en costas de Oaxaca y Chiapas. Estas lluvias podrían generar un incremento en los niveles de los arroyos, deslaves en zonas altas e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.