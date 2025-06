Familiares de Grupo Fugitivo exigen respuestas claras a la FGR, denuncian irregularidades en el caso

A más de un mes de la desaparición de los 5 miembros del Grupo Fugitivo, familiares de los músicos viajan a la Ciudad de México para exigirle a la Fiscalía General de la República (FGR) que intervenga en el caso y brinde respuestas reales.

El 24 de junio, la Fiscalía de Tamaulipas aseguró que los músicos habían sido asesinados e incinerados en Reynosa; familiares aseguran la falta científicas y concluyentes.

“Realmente hasta que no haya resultados de ADN de fragmentos óseos no puedes afirmar nada (...) O solo que sepas algo que no sepamos nosotros”, dijo Dulce, familiar de uno de los integrantes.

Denuncian irregularidades en investigaciones de la Fiscalía de Tamaulipas

¡Denuncian irregularidades! Familiares de los integrantes de Grupo Fugitivo acuden a la Ciudad de México, ya que en Tamaulipas no les dan respuestas claras; denuncian que desde el primer día, las autoridades del estado no han tenido buena comunicación con ellos, además de tener muchas irregularidades e información falsa.

La supuesta línea de investigación podría apuntar a que la música que tocaba la agrupación, tuvo que ver con su desaparición; sin embargo, Dulce asegura que no saben cuál es la verdad pues hay muchas hipótesis.

“Realmente no hemos tenido una respuesta que nos mantenga tranquilos, por eso seguimos con la búsqueda”, explicó Dulce, en una entrevista con Fuerza Informativa Azteca.

Familiares de Grupo Fugitivo temen por su seguridad

Tras la desaparición de la agrupación y las exigencias a las autoridades, las y los familiares de los músicos temen por su seguridad, además, dicen sentirse rotos, pues es una pesadilla no saber nada de sus familiares.

“La desaparición de no saber qué pasa, te rompe por dentro (...) Es un dolor que no se le desea a nadie”, comentó Dulce.

¿Cómo va el caso de los integrantes de Grupo Fugitivo desaparecidos en Reynosa?

El pasado 2 de junio 2025, la La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó sobre la detención de Santos “N”, alias “M-47” y/o “Jimmy”, identificado como presunto jefe operativo del Cártel del Golfo.

El arresto se llevó a cabo durante un operativo conjunto en Reynosa, Tamaulipas, donde también fueron capturados Raúl “N” y Jesús Alejandro “N”, señalados por el asesinato de los cinco integrantes del Grupo Fugitivo.

De acuerdo con autoridades federales, “Jimmy”, líder de la facción “Los Metros” habría orquestado todo para que el domingo 25 de mayo los músicos fueran levantados y después brutalmente asesinados.