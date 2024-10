Coppola en México: “El Tío Pancho” habla sobre la IA y el streaming en el cine

Con una trayectoria de casi 70 años en la industria cinematográfica, cinco Premios Óscar y unos 40 títulos entre los que destacan la trilogía de El Padrino, Apocalipsis ahora, Drácula y tantos más, Francis Ford Coppola es considerado uno de los cineastas más influyentes en la historia del cine.

Pero sobre todo “El Tío Pancho”, como pidió se le nombrara durante su visita en el Festival de Cine de Morelia, es un hombre que a sus 85 años de edad nunca se ha cansado de crear y buscar su propio estilo.

Se dice que el personaje de Johnny Fontaine está basado en Frank Sinatra, quien pidió al director reducir su aparición en la historia. Imagen: Flickr.

“Creo que todo cineasta se pregunta cuál es su estilo porque yo, cuando era joven, hice tres o cuatro películas que eran muy diferentes una de la otra; El Padrino “era muy clásica”, dice, añadiendo que Apocalipsis Ahora “era muy salvaje y Una del corazón "era muy teatral”.

“Así que con todos esos estilos diferentes, empecé a preguntarme cuál sería mi estilo. ¿Descubriré algún día que tengo un estilo? De hecho, después de hacer la película El Poder de la Justicia de John Grisham, pensé que me tomaría 10 años de descanso para aprender más sobre películas y de cine, pero resultaron ser 14 años de descanso y no hice una película profesional”.

“El negocio del cine había cambiado”, dice Coppola

“Durante ese tiempo, desarrollé muchos pensamientos y mantuve cuadernos de posibles cosas que podrían ser mi estilo y no sabía. Leí por ahí que dijeron que había trabajado en Megalópolis durante 40 años, eso no es verdad.

“No estuve trabajando en Megalópolis durante 40 años, estaba trabajando en tratar de descubrir cuál sería mi estilo personal, y cuando lo hice, por supuesto, me di cuenta de que el negocio del cine había cambiado. Se había orientado mucho más hacia la idea de que se deben hacer películas que no tengan riesgos, pero el arte...”

—¿Cómo en serie?

“Bueno, las películas son arte y no se puede hacer arte sin riesgo porque la única forma de hacer arte sin riesgo”.

La IA y el cine desde la lente de Francis Ford Coppola

—¿Tú crees que esos problemas que hay en la industria tienen que ver con la explosión de las plataformas en streaming, la inteligencia artificial?

“Creo que ver una película en casa es una experiencia diferente y no es lo que es la gran tradición humana del teatro y el cine, que es disfrutar de una película con una gran audiencia. Y eso es lo que espero para esta película”.

—¿No eres un detractor del streaming?

“No, yo creo que está bien ver una película en tu teléfono celular, supongo si estás en el Metro o esperando un autobús. Quiero decir, yo no creo en limitar a nadie a nada, pero si quieres una experiencia real, como recuerdo yo haberlas tenido cuando era joven, cuando vi, por ejemplo, Lawrence de Arabia, no quiero que los jóvenes del futuro no tengan esa experiencia alegre”.

—¿Piensas en retirarte pronto?

“Oh sí, me voy a retirar de un proyecto y pasar a otro. Mi mujer siempre me decía, ‘Francis, dale un descanso a tu cerebro’, y la verdad es que no sé cómo hacerlo. La única forma que sé de darle un descanso a mi mente de lo que estoy haciendo es trabajar en otra cosa. Y así voy de proyecto en proyecto. Cuando hice Megalópolis también estaba construyendo un hotel donde pudiera vivir, así que ese fue mi descanso”.