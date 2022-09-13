El cineasta Jean-Luc Godard muere en Suiza por suicidio asistido

El cineasta francés Jean-Luc Godard murió este martes a los 91 años por medio del suicidio asistido, informó el periodico local Liberation.

“El señor Godard acudió a la asistencia jurídica en Suiza para la muerte voluntaria tras ser diagnosticado con múltiples patologías incapacitantes, según los términos del informe médico”, confirmó un vocero de la familia.

Jean-Luc Godard fue uno de los directores más aclamados del mundo, conocido por clásicos como "Breathless" y "Contempt", que superaron los límites cinematográficos e inspiraron a directores iconoclastas décadas después de su apogeo en la década de 1960.

Las películas de Jean-Luc Godard rompieron con las convenciones establecidas del cine francés en 1960 y ayudaron a impulsar una nueva forma de hacer cine, completa con trabajo de cámara en mano, cortes de salto y diálogo existencial.

A sus 91 años murió el cineasta franco-suizo Jean-Luc Godard, referente de la "Nouvelle Vague", y uno de los directores más provocadores, desde su película debut de 1960 “À bout de soufflé” (Sin aliento).



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Francia ha perdido un "tesoro nacional" con la muerte de Godard , dijo el martes el presidente francés, Emmanuel Macron, y agregó que el cineasta "había inventado un arte decididamente modernista, intensamente libre".

Jean-Luc Godard nació en una rica familia franco-suiza el 3 de diciembre de 1930 en el lujoso Séptimo Distrito de París. Su padre era médico, su madre hija de un suizo que fundó Banque Paribas, entonces un ilustre banco de inversión.

¿Qué es el suicidio asistido?

De acuerdo con el portal Por el Derecho a Morir con Dignidad (DMD), el suicidio asistido es la decisión personas de terminar con su vida y para lo cual reqieren asistencia de un profesional.

La asistencia asistida, en los países donde se ha legalizado, consiste en que una persona autorizada prescriba un medicamento o lo facilite a la personas que decidió morir por medio del suicidio asistido.

Finalmente, la persona que decida morir será quien se autosuministre el medicamento letal, de ahí que surge el nombre de suicidio asistido.

"En Suiza, la cooperación al suicidio no es delito mientras no existan motivos egoístas (Código Penal 1942). El suicidio asistido se lleva a cabo a través de asociaciones pro derecho a morir; algunas también atienden a la ciudadanía de otros países", explicó la organización DMD.