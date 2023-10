¡Alerta! Policía Cibernética advierte sobre nuevo fraude mediante citatorios falsos en mensajes

Todos los días, los mexicanos se exponen a diversos intentos de fraude por todos los medios, pues desde la recepción de billetes falsos y la presencia de códigos QR apócrifos, ahora una de las nuevas formas de engañar a la gente pasa por mensajes de texto con citatorios falsos que se hacen pasar por las autoridades de México.

Así lo dio a conocer la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX mediante la Policía Cibernética, pues a través de una tarjeta informativa, la dependencia alertó a la ciudadanía de mantenerse alerta y no caer en engaños de este tipo mediante mensajes por internet, pues hoy en día circulan varias cuentas que suplantan la identidad y simulan estar en medio de una investigación.

¿Cómo funcionan los “citatorios falsos” de la Policía Cibernética?

Este tipo de fraude suele intentarse a través de WhatsApp o aplicaciones de mensajería instantánea, donde se redacta un mensaje formal en la que cuentas privadas simulan ser la propia Policía Cibernética, con la respectiva foto de la dependencia en el perfil. Ahí se detalla que puedes estar en una investigación y que es necesaria tu presencia en algún lugar mediante citatorios falsos.

Incluso si aparece una palomita de verificación o con el logotipo de alguna dependencia, debes de tener en cuenta que la Policía Cibernética y ninguna autoridad se comunica por esta vía para dar a conocer un supuesto citatorio o investigación.

“Esta Unidad de Policía Cibernética no realiza investigaciones personales a través de mensajes con archivos adjuntos, se efectúan por medio de los procedimientos formales en colaboración con las autoridades correspondientes, además no solicita información confidencial de manera no oficial”, señala la dependencia.

¿Cómo evitar caer en fraudes por citatorios falsos?

Para evitar cualquier tipo de abuso, en especial el relacionado con la suplantación de identidad de la Policía en México, la SSC emite las siguientes recomendaciones para no caer en ningún tipo de fraude, ya sea relacionado con extorsión, robo de datos o exponer la integridad física: