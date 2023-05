¡Qué no te engañen! Así puedes identificar los billetes falsos

Aprender a reconocer los elementos de seguridad de los billetes, además de proteger tu dinero, puede salvarte de ser víctima de fraude, ¿Cómo identificar billetes falsos?

La producción de billetes falsos en México ha ido aumentando en los últimos años, por lo que algunos especialistas han recomendado aprender identificar este tipo de billetes, y así evitar estafas o fraudes.

Tan solo en el 2022, Banco de México (Banxico) dio a conocer que se recibieron alrededor de 350 mil billetes falsos, cifra que representa un aumento del 36% respecto al año anterior.

¿Cómo identificar un billete falso en México?

Autoridades en México han recomendado a los comerciantes y clientes mantenerse informados sobre cuáles son los elementos de seguridad para poder identificar los billetes falsos, por lo que realizar los siguientes pasos para identificarlos:

Textura: El papel moneda se siente distinto a otro tipo de papeles, por lo que los papeles hechos con polímero, se sentirán más como un plástico.

El papel moneda se siente distinto a otro tipo de papeles, por lo que los papeles hechos con polímero, se sentirán más como un plástico. Relieves: Toca la superficie de los billetes , asegurándote de que se puedan sentir los relieves. Recordemos que entre más nuevos sean los billetes, los relieves podrán sentirse con más facilidad.

Toca la superficie de los , asegurándote de que se puedan sentir los relieves. Recordemos que entre más nuevos sean los billetes, los relieves podrán sentirse con más facilidad. Marca de agua: Pon el billete a contraluz para poder identificar algunos elementos como la marca de agua, el cual es una imagen que se forma en el papel, y se puede ver por ambas caras.

Pon el a contraluz para poder identificar algunos elementos como la marca de agua, el cual es una imagen que se forma en el papel, y se puede ver por ambas caras. Otros elementos: Si ponemos el billete

Si ponemos el Parte de atrás: Verifica que los elementos cambien de color, así como el hilo 3D, el hilo dinámico y la denominación multicolor.

¿Qué hacer si recibo un billete falso?

Cuando se reciben billetes falsos se recomienda llevarlos a la ventanilla de cualquier banco, para que sean marcados y enviados Banco de México (Banxico), esto como un protocolo para verificar si el billete es falso o no.

Si es un billete falso, este será retenido para evitar su uso, y se entregará un el “Recibo de retención de monedas metálicas y/o billetes presuntamente falsos”, en el que se anotará la denominación, el número de folio, serie y fecha de emisión.

Es importante recalcar que el valor de los billetes falsificados no se devuelven, ya que al no ser impresos por Banco de México (Banxico), no tiene un valor monetario.

¿Cuáles son los billetes más falsificados en México?

De acuerdo con autoridades, los billetes más falsificados son los de 500 pesos, a este le sigue el de 50 pesos, y por último el de 200 pesos, el cual registró alrededor de 68 mil 534 copias.

Ante el aumento de billetes falsos, se recomienda tomar algunas medidas de precaución, por lo que al momento de recibir algún billete es importante verificar los elementos de seguridad para asegurarnos de que no sea falso.