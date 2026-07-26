Rentan casas para secuestrar y esconder sicarios: Grupo “Los Deltas”, el brazo armado del CJNG

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como otros grupos criminales en México, mutan, crecen y buscan alianzas. La organización criminal que lideró el Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", ha sumado a sus filas un brazo armado: "Los Deltas".

La operación de estructuras criminales como el cártel de las cuatro letras—conocido así también por sus enemigos—se expande en rincones inesperados aunque sea de Jalisco; basta con intimidar y mostrar fuerza para ganar la plaza.

Capturan a miembros de "Los Deltas" ligados al CJNG

Fuerzas de seguridad federales detuvieron en Zapopan

a seis hombres, entre ellos un menor de edad, tras el cateo de tres inmuebles debido a una investigación de una red vinculada con robo, extorsión, narcomenudeo y homicidio.

Les aseguraron 10 armas largas, tres armas cortas, cargadores, municiones, dosis de drogas sintéticas, dinero en efectivo, equipo táctico, celulares y dos vehículos.

Son señalados de pertenecer a una célula delictiva relacionada con el grupo conocido como "Los Deltas", brazo armado del Cártel Jalisco. Los detenidos son:



Jeremi Carlos "N"

Genaro "N"

Ángel Daniel ""N"

Jesús Javier "N"

Eric Daniel "N"

Un menor de edad

Como resultado de trabajos de investigación, en una acción coordinada entre @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y con apoyo del @GobiernoJalisco, se cumplimentó una orden de cateo en la entidad, donde fueron detenidas seis personas vinculadas a la célula delictiva de “Los Deltas”,… pic.twitter.com/rN8PAlvQoM — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 26, 2026

¿Quiénes son "Los Deltas", brazo armado del Cártel Jalisco?

En el Estado de México, en junio de 2025, se dio a conocer una detención clave. Fue capturado Anthony Jonathan "N", alias "El Tiburón", junto con otros cinco sujetos. Su arrestó evidenció la presencia de un grupo delictivo del cual es presunto líder: "Los Deltas"

"El Tiburón" es investigado por homicidios y extorsiones en el municipio de Metepec, así como diversos delitos en el Valle de Toluca.

“El Tiburón” es identificado como presunto líder regional de Los Deltas, célula del CJNG.|Fiscalía del Edomex

"El Tiburón", es investigado por su posible relación con el homicidio de 11 hombres y una mujer, quienes el 12 de enero de 2023 fueron halladas sepultadas en una fosa clandestina en un inmueble en el municipio de Tenango.

Este homnbre no se mandaba solo, pues recibía instrucciones desde Jalisco de un individuo identificado “Delta 1”. Se sabe que "Los Deltas" asesinan a rivales para controlar el negocio criminal.

México, ¿un refugio para narcos? CJNG y “El Mencho” se ha expandido por casi todo el país

Investigaciones señalan que "Los Deltas" rentaban inmuebles, a través de plataformas digitales, en Metepec y Tenango parasecuestros y venta de narcóticos.

Además, los usaban para esconder de la policía a sus integrantes cuando cometían homicidios, extorsiones o robos con violencia.

Capturan a "Delta 1" tras homicidios y secuestros

Armando “N”, alias “Delta 1”, fue detenido al ser ubicado como el líder absoluto de la célula de sicarios "Los Deltas" y operador de confianza de "El Mencho". No obstante, este sujeto ya había sido detenido en octubre de 2024

“Delta 1” está relacionado con homicidios, secuestros, extorsiones y trasiego de drogas sintéticas a Estados Unidos. Agentes lo ubicaron en la colonia Colinas de Atemajac, en el municipio de Zapopan.