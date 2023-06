Clases presenciales opcionales para Nuevo León por calor

Ante el anuncio de que las clases presenciales serán opcionales por las altas temperaturas, registradas en el estado de Nuevo León, padres de familia consideraron ya no mandar a sus hijos a las aulas hasta que las condiciones mejoren.

La negativa a continuar con el ciclo escolar se dio particularmente para aquellos planteles sin aire acondicionado o sin electricidad.

Padres de familia comentaron su sentir al respecto: “en casa, por el calor, ellos no pueden estar ahí, luego no hay ni luz y de repente pues necesitan un ventilador o el clima y no hay.”

Así mismo, padres de familia denunciaron que en otros planteles no hay techo para que los menores hagan actividades al aire libre de manera segura.

“Valdría la pena que no fueran por golpe de calor para ellos porque al final de cuentas, ellos se deshidratan más fácil que uno, no hay techumbre a la hora de su recreo porque los sacan al sol ósea no tienen como cubrirse ellos -¿y estos días estuvo yendo el niño?- pues en temporadas si, se me puso malo y ya no lo mandé, no lo mandaron,” explicó un padre de familia habitante de Nuevo León.

Para algunos padres, la decisión se basa en la mala experiencia que tuvieron durante la última semana.

"Él siempre que va a la escuela, le sale sangre de la nariz por lo mismo del calor, entonces se me hace no va,” declaró para las cámaras de Fuerza Informativa Azteca, una madre de familia.

Por otro lado, quienes tienen a sus pequeños en planteles con todas las comodidades dijeron que sí seguirán llevando a sus hijos.

“No tiene que faltar pues sí, va muy bien de hecho y pues sí, si le gusta la escuela, le gusta ir,” afirmó una madre de familia de Nuevo León.

Fue este sábado 17 de junio cuando el gobernador del estado Samuel García informó que dejaba a consideración de los padres de familia la asistencia a las aulas.

Viene una semana muy calurosa con temperaturas de hasta 45 grados. Por eso, junto con las autoridades de educación,tomamos la decisión de cuidar la integridad de nuestras niñas y niños, y podrán tomar sus clases desde casa. pic.twitter.com/sWt6QYzEta — Samuel García (@samuel_garcias) June 17, 2023

Clima para Nuevo León semana del 19 al 23 de junio

Para la semana del lunes 19 de junio al 23 se espera una temperatura máxima de 43 grados y una mínima de 23 en promedio. Para el jueves y el viernes se pronostica un clima nublado, para el resto de los días soleado.

Con base en el reporte diario de las temperaturas que comparte la Conagua, el 13 de junio la estación Madero, en Los Aldamas, tuvo 45 grados centígrados, temperatura que la colocó como la zona más caliente de ese día. Seguido de Las Enramadas, en Los Ramones, con 44 grados; de la estación presa El Cuchillo, en el municipio de China, con 42.5 grados; de Monterrey con 42 grados, la única ocasión dentro del top cinco; misma temperatura que en Cerralvo y en El Carmen de los Elizondo, en Linares.