Apagan el “Mencho Fest”: fuerzas federales desmantelan castillo pirotécnico del CJNG en Michoacán

Durante un operativo conjunto, fuerzas federales y estatales desmantelaron y aseguraron un castillo de fuegos artificiales con características alusivas a la apología del delito en la localidad de Tinaja de Vargas, municipio de Tanhuato, Michoacán, el cual sería encendido durante las fiestas patronales de la comunidad, pero que tenía imágenes alusivas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con información oficial, la estructura pirotécnica incluía figuras vinculadas a grupos criminales, como armas largas y gallos —debido a que "El Mencho" también es conocido como el "Señor de los Gallos"—, además de lonas impresas con fotografías de líderes del crimen organizado, entre ellos Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG , y Heraclio Guerrero Martínez, alias “El Tío Lako”, identificado como jefe regional de ese grupo delictivo y considerado un bastión criminal en la zona.

Operativo federal en el marco del Plan Michoacán

La acción se llevó a cabo como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con la participación coordinada de elementos de la Guardia Civil, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Las autoridades informaron que, durante la revisión de la plaza principal de Tinaja de Vargas, se detectaron mensajes y símbolos que presuntamente exaltaban a organizaciones criminales, por lo que se procedió al retiro inmediato del material para evitar su exhibición pública.

Inconformidad de pobladores y tensión durante el retiro de fuegos artificiales en Tanhuato

Durante el aseguramiento del castillo pirotécnico y las lonas, algunos habitantes de la localidad manifestaron su inconformidad e intentaron impedir el operativo, argumentando que se trataba de parte de la celebración patronal. Sin embargo, el despliegue de seguridad permitió que las fuerzas del orden concluyeran el retiro sin enfrentamientos mayores.

Las autoridades estatales y federales confirmaron que la fiesta patronal fue cancelada, al considerar que los elementos detectados constituían una exaltación directa de figuras criminales, lo cual está prohibido por la ley.

Material del CJNG quedó a disposición de la FGR

Tanto el castillo pirotécnico como las lonas aseguradas fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que será la encargada de realizar las investigaciones correspondientes para determinar posibles responsabilidades penales. Por otra parte, no se reportaron personas detenidas durante el aseguramiento de los fuegos artificiales.

En un comunicado, las fuerzas de seguridad reiteraron que el objetivo del operativo es evitar la normalización o glorificación de actividades ilícitas en espacios públicos, así como frenar la influencia simbólica del crimen organizado en comunidades vulnerables.

Antecedente: el polémico “Mencho Fest”

Este hecho ocurre luego de que el año pasado se realizara en el mismo municipio un evento similar, conocido popularmente como el “Mencho Fest”, en el que también se quemó un castillo pirotécnico alusivo al CJNG , generando fuerte polémica a nivel nacional y críticas por la permisividad de este tipo de expresiones.

Con este operativo, las autoridades buscan marcar un precedente y reforzar la presencia del Estado en una región golpeada por la violencia y el control criminal.