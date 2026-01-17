Perro policía neutraliza a hombre que tenía como rehén a su madre en Baja California

¡Perro policía neutraliza detención! Entre gritos, disparos al aire y horas de tensión, una mujer fue rescatada la noche del 15 de enero, luego de que su hijo armado la tomara como rehén dentro de su casa en el fraccionamiento Valle de Puebla, en Mexicali, Baja California.

Utiliza de rehén a su propia madre en Mexicali

Un operativo coordinador entre la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), la Policía Municipal de Mexicali y la Agencia Estatal de Investigación (AEI) permitió controlar la situación y poner a salvo a la señora, luego de casi cuatro horas de estar encerrada y amenazada por su hijo.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC), el incidente fue reportado como un caso de violencia familiar en una vivienda ubicada sobre la calle De los Azulejos, entre las avenidas Ahuastepec y De los Bastros.

Al arribar al lugar, las autoridades confirmaron que un hombre se encontraba alterado, portando un arma de fuego y discutiendo con su madre, a quien le impedía salir del inmueble.

La situación generó una fuerte movilización policial en la zona, debido al alto nivel de riesgo. Según los informes, durante el tiempo que duró el encierro, el sujeto realizó detonaciones al aire y en varios momentos se apuntó el arma a la cabeza, lo que encendió las alertas de las corporaciones de seguridad.

Ante el escenario, los agentes implementaron un operativo táctico que incluyó labores de diálogo y negociación para evitar una tragedia.

Tras varias horas de comunicación, el hombre permitió que su madre abandonara la vivienda, momento en el que fue resguardada por los cuerpos de emergencia.

K9 "Kilo" perro policía fue pieza clave para la detención del hombre

Minutos después, el sujeto fue neutralizado con el apoyo del agente canino K9 “Kilo” y el uso de gas disuasivo, sin poner en riesgo a la víctima ni a los agentes.

El hombre, identificado como José Manuel “N”, de 37 años de edad, fue detenido y puesto a disposición de la autoridad correspondiente por la portación de un arma calibre 9 milímetros, la cual fue asegurada junto con cinco cartuchos abastecidos.

La mujer recibió atención médica tras presentar golpes en la frente y en el brazo izquierdo, además de acompañamiento psicológico especializado. Las autoridades informaron que el caso será investigado conforme a la ley para determinar la situación legal del detenido.