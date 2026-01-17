¡Es hermoso! Primera nevada en el Parque Nacional de Colima deja bellas postales

El ciclo invernal del año 2026 ha marcado un hito importante durante el presente fin de semana con el registro de la caída de nieve inicial en la zona protegida del Parque Nacional Nevado de Colima . Esta nevada ha transformado el paisaje de la montaña, pero al mismo tiempo ha instaurado una serie de variables de peligro que obligan a los paseantes a elevar sus niveles de cuidado de forma considerable si deciden trasladarse a este paraje de gran altura.

En respuesta inmediata a la presencia de la nieve, las instituciones que integran los tres órdenes de la administración pública han puesto en marcha una estrategia conjunta denominada Operativo Montaña Blanca. Este esfuerzo institucional busca establecer un cerco de protección y vigilancia permanente para garantizar que todas las personas que arriben al área natural se mantengan fuera de peligro ante las adversidades climáticas actuales.

⚠️ Medidas preventivas por presencia de nieve en el Parque Nacional Nevado de Colima 🏔️



Este fin de semana se ha presentado la primera nevada del 2026 en el Parque Nacional #NevadoDeColima, lo que podría generar condiciones de riesgo que requieren extremar precauciones durante…

Para quienes tengan la intención de realizar el viaje hacia la cumbre, resulta imperativo seguir un protocolo de seguridad riguroso que comienza con la verificación del estado del tiempo antes de emprender cualquier trayecto.

La vestimenta adecuada juega un papel crucial en la supervivencia y el bienestar, por lo que se exige el uso de prendas con tecnología térmica. Es fundamental que las chamarras sean de tonalidades altamente perceptibles, lo cual permitiría a los rescatistas ubicar a una persona con mayor facilidad en situaciones de pérdida. De igual manera, es indispensable contar con zapatos que posean suelas diseñadas para no resbalar, además de proteger las extremidades y la cabeza con guantes y gorros.

En lo que respecta a la movilidad y el transporte, el reglamento de acceso bajo estas condiciones es sumamente estricto. La entrada está condicionada exclusivamente a automóviles con tracción en las cuatro ruedas o aquellos que posean facultades mecánicas para terrenos difíciles.

Te compartimos cómo se encuentra este sábado el #NevadoDeColima ❄️🏔️



Desde #ProtecciónCivilJalisco continuamos con el Operativo #MontañaBlanca, en coordinación con autoridades de la región y con el valioso apoyo de la Secretaría de Seguridad, para cuidar el orden, la seguridad y…

Durante el trayecto de regreso o bajada, los conductores tienen la obligación de emplear el frenado de motor de manera constante para impedir que los frenos alcancen temperaturas críticas que comprometan su funcionamiento.

Por motivos de seguridad vial y física, queda estrictamente prohibida la entrada a una amplia gama de transportes, entre los que se encuentran los autos compactos, los vehículos tipo RZR, las motos de dos o cuatro ruedas, así como los camiones de gran tamaño o las unidades de transporte de pasajeros conocidas como sprinters.

Durante el camino de subida, se debe estar alerta ante la posible formación de bancos de lodo o superficies que se tornen excesivamente deslizantes por la humedad acumulada.

Una vez dentro de las inmediaciones del parque, el comportamiento de los senderistas debe regirse por el respeto a las rutas que han sido previamente autorizadas y cuentan con la señalización pertinente.