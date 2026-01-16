Hallan con vida a maestro colombiano desaparecido en Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó este jueves 16 de enero sobre la localización con vida del maestro colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrios, quien permanecía desaparecido desde el pasado 2 de enero tras una presunta detención en el área metropolitana de Monterrey. El académico fue ubicado en un centro de rehabilitación en el municipio de Juárez, donde actualmente se encuentra resguardado por las autoridades.

La #FiscaliaNL informa que gracias a los esfuerzos coordinados de las autoridades de seguridad del estado y la federación, el ciudadano originario de Colombia, Leonardo Ariel Escobar Barrios, fue localizado con vida en el municipio de Juárez, N.L — Fiscalía Nuevo León (@FiscaliaNL) January 16, 2026

La información fue confirmada también por su pareja, Jorge Landa, quien declaró a INFO 7 que Leonardo Ariel ya está a salvo, aunque hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias de su desaparición ni sobre su estado de salud.

Maestro colombiano fue localizado tras un fuerte operativo de búsqueda

El colombiano fue hallado aproximadamente 10 horas después de que iniciara un megaoperativo de búsqueda , desplegado por autoridades de los tres niveles de gobierno en distintos puntos de la zona metropolitana de Monterrey.

Intensa búsqueda en Apodaca para localizar a Leonardo Ariel Escobar, maestro colombiano desaparecido desde el 2 de enero 🕵️‍♂️✈️.



Escobar llegó al Aeropuerto de Monterrey desde Bogotá y fue detenido por la Guardia Nacional por una falta administrativa migratoria; horas después… pic.twitter.com/llS73V3OWp — INFO7MTY (@info7mty) January 16, 2026

Desde temprana hora, cerca de 100 elementos de corporaciones federales, estatales y municipales realizaron labores de rastreo en terrenos baldíos cercanos a la autopista al Aeropuerto Internacional de Monterrey, con apoyo de drones, binomios caninos K-9 y tecnología de geolocalización. Aunque inicialmente el operativo no arrojó resultados, horas más tarde se confirmó su localización con vida.

Trascendió que el maestro colombiano estaba en un centro de rehabilitación en Juárez, NL

De manera extraoficial, se dio a conocer que Leonardo Ariel Escobar Barrios se encontraba en un centro de rehabilitación del municipio de Juárez, sin que hasta ahora se explique por qué fue llevado a ese sitio o cómo fue localizado exactamente. Las autoridades no han confirmado esta versión ni han detallado si el académico ingresó de manera voluntaria o fue canalizado por alguna institución.

La Fiscalía estatal indicó que el caso continúa bajo investigación, debido a las múltiples inconsistencias que rodearon la desaparición del profesor.

La desaparición de Leonardo Ariel Escobar Barrios está rodeada de irregularidades

Leonardo Ariel Escobar Barrios, de 42 años y nacionalidad colombiana, es profesor vinculado a la Universidad Iberoamericana Puebla, institución que desde el inicio exigió una búsqueda inmediata y exhaustiva. El académico fue reportado como desaparecido el 2 de enero de 2026 en Apodaca, Nuevo León, luego de que su vuelo procedente de Bogotá hiciera escala en Monterrey.

De acuerdo con el Sistema Universitario Jesuita (SUJ) , el profesor habría sido detenido el 31 de diciembre de 2025 en el Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo, presuntamente por una falta administrativa migratoria, para después ser entregado a la Policía Municipal de Apodaca. Sin embargo, no existía registro alguno de su detención o liberación en el Registro Nacional de Detenciones, lo que generó sospechas de una posible detención ilegal o desaparición forzada.

García Harfuch confirmó que el maestro colombiano fue liberado tras detención

Horas antes de que se confirmara su localización, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó que Leonardo Ariel fue presentado ante un juez cívico, donde permaneció alrededor de 36 horas, y posteriormente fue liberado.

“El último contacto visual que se tiene es que fue visto deambulando desorientado por la zona”, señaló el funcionario, quien descartó que el académico haya regresado al aeropuerto tras su liberación.

Exigencias y pronunciamientos internacionales tras desaparición del maestro colombiano

El caso escaló a nivel nacional e internacional. La Red Académica y Científica de Colombia en México exigió su aparición con vida y calificó su no localización como una posible desaparición forzada. Asimismo, la Universidad Iberoamericana Puebla interpuso un amparo y reiteró su disposición de colaborar con las autoridades mexicanas para esclarecer lo ocurrido.

Las intituciones del #SUJ exigen la presentación inmediata y con vida del Dr. Leonardo Ariel Escobar Barrios. Refrendamos nuestra disposición a colaborar con las instancias competentes. Continuaremos con el seguimiento puntual a las investigaciones. pic.twitter.com/kb3wxHeXQC — Sistema Universitario Jesuita (@suj_contigo) January 13, 2026

Aunque la localización con vida del académico representa un alivio para su familia y la comunidad universitaria, las dudas sobre su detención, liberación y posterior desaparición persisten, por lo que se espera que las autoridades esclarezcan plenamente el caso.

