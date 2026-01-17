Logo Inklusion Sitio accesible
Localizan a hermanas desaparecidas en Neza tras abordar bicitaxi al Metro Impulsora

Las hermanas Mary Beaney y Sabine Yohumi Rodríguez Cid estuvieron desaparecidas desde el 9 de enero de 2026 tras abordar un bicitaxi en el municipio de Neza.

Buscan a hermanas desaparecidas en Nezahualcóyotl tras llegar al Metro.
Las hermanas de 16 y 10 años fueron vistas por última vez el 9 de enero de 2026.|Comisión de Búsqueda de Personas del Edomex
Notas,
Estados

Escrito por:  Iván Ramírez

Las hermanas Mary Beaney y Sabine Yohumi Rodríguez Cid, desaparecidas el 9 de enero de 2026 en el municipio de Neza, Estado de México, fueron localizadas con vida.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) pudo confirmar que las menores de 16 y 10 años de edad, fueron encontradas en la central de camiones de la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO) en la alcaldía Venustiano Carranza está madrugada.

Información en proceso...

