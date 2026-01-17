Localizan a hermanas desaparecidas en Neza tras abordar bicitaxi al Metro Impulsora

Las hermanas Mary Beaney y Sabine Yohumi Rodríguez Cid, desaparecidas el 9 de enero de 2026 en el municipio de Neza, Estado de México, fueron localizadas con vida.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) pudo confirmar que las menores de 16 y 10 años de edad, fueron encontradas en la central de camiones de la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO) en la alcaldía Venustiano Carranza está madrugada.

