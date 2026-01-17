Impactante VIDEO: joven frustra violento asalto en barbería de Tlaxcala

Un intento de asalto armado que se registró en el centro de San Pablo del Monte, Tlaxcala, ha generado una gran conmoción e indignación entre comerciantes y ciudadanos, después de que dos sujetos ingresaran a una barbería portando lo que parece ser un subfusil, pero que fueron enfrentados por un joven.

El asalto frustrado sucedió durante la noche del pasado martes y fu captado por cámaras de videovigilancia, cuyas imágenes recientemente fueron reveladas, y que muestran el momento exacto en que los delincuentes irrumpen en el negocio ubicado sobre la calle Puebla, con la clara intención de despojar al encargado de sus pertenencias y del dinero de la jornada.

Asalto con arma de grueso calibre en barbería de Tlaxcala: joven enfrenta a delincuentes y frustra violento robo|“Intlax”

Asalto frustrado en Tlaxcala: VIDEO que evidenció la peligrosidad de los delincuentes

¿Qué pasó en la barbería de Tlaxcala? En las imágenes, que se viralizaron en redes sociales, se observa a los dos sujetos ingresar de manera violenta al establecimiento. Uno de ellos empuña un arma larga tipo subfusil, con la que amenaza directamente al joven encargado del local. A pesar del riesgo, el joven opuso resistencia, lo que derivó en forcejeos y momentos de alta tensión.

Contra todo pronóstico, el encargado del negocio no se dejó intimidar; de hecho su reacción provocó que los agresores abandonaran el lugar sin lograr consumar el robo, huyendo con rumbo desconocido.

Gracias al sistema de monitoreo del establecimiento, los rostros de los presuntos asaltantes quedaron plenamente identificados, lo que podría facilitar su localización por parte de las autoridades. Cabe decir que las imágenes se han difundido ampliamente en redes sociales, generando una alarma por el uso de armas de alto poder en delitos del fuero común.

Comerciantes denuncian falta de seguridad en Tlaxcala

El hecho ha encendido las alertas entre locatarios del municipio, quienes aseguran que la presencia policial es insuficiente, especialmente durante la noche. Los comerciantes señalan que este tipo de delitos contradicen la imagen de Tlaxcala como un estado pacífico, además de que evidencia una preocupante escalada en la violencia.

Hasta el momento, no se ha informado acerca de personas detenidas, aunque se espera que las autoridades municipales y estatales refuercen los operativos de seguridad en la zona. Este caso abre una pregunta inevitable: ¿está Tlaxcala preparada para enfrentar delitos cada vez más violentos?

