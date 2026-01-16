¿Dónde está Leonardo Ariel? Despliegan megaoperativo en Apodaca para hallar al profesor colombiano

A catorce días de la misteriosa desaparición del académico colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrios, autoridades de los tres niveles de gobierno desplegaron este viernes un megaoperativo de búsqueda en la zona metropolitana de Monterrey para hallar al profesor.

El caso ha escalado a nivel nacional, pues la última pista del profesor sugiere que estaba bajo custodia de autoridades locales tras una escala en el aeropuerto capitalino de Nuevo León .

El despliegue inició alrededor de las 09:00 horas de este 16 de enero de 2026. Un contingente de aproximadamente 100 elementos, conformado por policías ministeriales, oficiales de Apodaca y de Pesquería, así como efectivos federales, "peinaron" terrenos baldíos aledaños a la autopista al Aeropuerto Internacional de Monterrey.

¿Qué pasó con Leonardo, el profesor colombiano desaparecido?

Para la búsqueda en la zona de maleza, ubicada entre la autopista y el periférico, los equipos de seguridad utilizaron tecnología avanzada y unidades K-9. Se observó el uso de drones para sobrevuelos tácticos y binomios caninos entrenados para la localización de personas.

Sin embargo, a pesar de la intensidad del rastreo, hasta el momento no se han localizado evidencias que permitan dar con el paradero del catedrático.

La última llamada de Leonardo: "Me tiene la policía de Apodaca"

El caso del Dr. Escobar Barrios, quien forma parte del cuerpo académico de la Universidad Iberoamericana Puebla, está rodeado de irregularidades. El profesor desapareció el pasado 2 de enero cuando su vuelo, proveniente de Bogotá, hizo escala en Monterrey.

De acuerdo con los reportes, una supuesta "falta administrativa migratoria" derivó en que efectivos federales lo retuvieran en la terminal aérea y, posteriormente, lo entregaran a la policía municipal de Apodaca.

Antes de perder contacto, Leonardo logró comunicarse con su esposa para informarle de su situación legal. Después de esa llamada, su teléfono se apagó y no hubo registro oficial de su detención, lo que motivó a su familia y a la universidad a interponer un amparo ante el Juez Cuarto de Distrito por una posible detención ilegal y desaparición forzada.

Señas particulares de Leonardo Ariel Escobar

La Fiscalía de Nuevo León mantiene activa la ficha de búsqueda. Leonardo Ariel Escobar tiene 42 años, es de nacionalidad colombiana, mide 1.75 metros y es de complexión delgada. Como señas particulares, tiene lunares en la mejilla y ceja derecha, así una pequeña verruga en la fosa nasal y una cicatriz en el glúteo.

Por su parte, la Ibero Puebla exigió a las autoridades una búsqueda exhaustiva, señalando que colaborarán en todo momento para esclarecer los hechos.