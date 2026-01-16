Exhiben en Hidalgo “compra de votos” con kilo de jitomate a favor del hijo de un subprocurador (VIDEO)

Las viejas prácticas electorales parecen no haberse erradicado en Hidalgo. A través de redes sociales , pobladores de Mineral de la Reforma difundieron un video que exhibe al equipo de trabajo de Irán González Trejo, aspirante a un cargo interno en Morena, intercambiando bolsas de verdura por afiliaciones y votos.

El hecho ha causado indignación no solo por el condicionamiento del apoyo, sino porque el protagonista es hijo de Irám González Pérez, actual Subprocurador de la región poniente de Hidalgo.

La evidencia: "Un kilo a cambio de tu INE"

En la grabación, captada por vecinos de la colonia Campestre Villas del Álamo, se observa a un grupo de personas empacando jitomates en bolsas de un kilo. Mientras las asistentes esperan recibir el producto agrícola, una joven del equipo de campaña solicita las credenciales de elector (INE) y deja clara la condición del "regalo".

En el audio del video se escucha el siguiente intercambio:

— "¿Tienen en bolsita, verdad? Ay, qué rico. ¿Hay muchos, verdad, señorita?", pregunta una vecina. — "Sí, alcanzamos", responden. — "Pero me decía mi amiga, ¿sería afiliarse al partido?", cuestiona la mujer. — "Al partido. ¿Todavía no están afiliados, verdad?", condiciona la operadora política. Posteriormente, se instruye explícitamente a los beneficiarios sobre por quién deben votar a cambio de la verdura:

— "¿Y sería votar por quién, señorita?". — "Irán González Trejo". — "¿Y cuándo votaríamos?". — "Este domingo".

Un kilo de jitomate por tu voto, así condicionan en @PartidoMorenaMx



En Mineral de la Reforma, #Hidalgo, vecinos denuncian que el equipo de Irán González Trejo, hijo del subprocurador de la región poniente, ofrece jitomate a cambio de afiliarse a Morena y respaldarlo como… pic.twitter.com/9u9yYmwgzC — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 16, 2026

Elecciones internas bajo sospecha

Este acto de proselitismo condicionado ocurre en el marco de la elección de los Comités Seccionales de Morena, un proceso que se está llevando a cabo en todo el país y que, en el caso específico de Hidalgo, se reanuda este fin de semana luego de haber sido suspendido por las intensas lluvias de octubre.

Irán González Trejo busca presidir el Comité Seccional de Campestre Villas del Álamo, y las imágenes sugieren una estrategia de movilización basada en la entrega de dádivas , aprovechando la estructura y presunta influencia de su padre, el funcionario de la Procuraduría estatal.

Hasta el momento, la dirigencia estatal del partido no se ha pronunciado sobre este video que evidencia la compra de voluntades a cambio de un kilo de jitomate.