Claudia Sheinbaum arremete contra ministros de la SCJN; el Poder Judicial responde

Este martes 5 de noviembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, por lo que se decidirá el futuro de la Reforma al Poder Judicial. Por este motivo, la presidenta Claudia Sheinbaum arremetió contra los ministros.

Entre otros puntos, el proyecto de sentencia propone que se invalide la elección popular de jueces y magistrados federales, uno de los puntos neurálgicos de la reforma.

A unas horas del #SuperMartes Mexicano...



Este martes se juega el futuro político y democrático de México porque la SCJN discutirá y decidirá si la #ReformaAlPoderJudicial es constitucional o no.



Previo a la crucial decisión, la ministra presidenta, Norma Piña, envió un fuerte…

Claudia Sheinbaum manifestó su descontento con la discusión sobre el proyecto de sentencia sobre la Reforma Judicial

Lo que ocurrirá este martes en la sesión de la SCJN no escapa al ojo de la presidenta de la República que en su conferencia matutina habló fuerte en contra los ministros que discutirán este importante tema.

“Tiene que quedar muy claro que ocho ministros no pueden estar por encima del pueblo de México y que quien está poniendo en duda la reforma constitucional que ya es parte de la Constitución no es la presidenta de la república. Son los ocho ministros y ministras.”, señaló.

De cara al #Supermartes mexicano, magistrados federales respaldaron a la ministra presidenta norma piña y a los ministros de la Corte que se oponen a la #ReformaAlPoderJudicial



Aseguran que ellos están defendiendo a México del autoritarismo.



Una nota de @ricardotorresr en…

Poder Judicial le pidió a la presidenta asesorarse con verdaderos expertos

De inmediato el Poder Judicial reviro. En su propia conferencia, los magistrados federales fueron enfáticos al afirmar que de ninguna manera el Poder Judicial atenta en contra de los ciudadanos.

“Que son ocho ministros contra el pueblo. No, no, no es así. Son ocho ministros defendiendo al pueblo contra actos de legisladores que quieren privarlos de sus derechos.”, corrigió la magistrada Edna Lorena Hernández.

Además, le pidieron a la presidenta que en estos asuntos de vital importancia se asesore con verdaderos expertos .

“Me parece que lo prudente es que se asesore con quienes verdaderamente conocen el derecho y las reglas básicas del mismo. Consideramos que a lo mejor está mal asesorada en ese sentido.”, agregó la magistrada.

Magistrados hicieron énfasis en que el Poder Judicial busca proteger los derechos de los ciudadanos

Finalmente los magistrados reiteraron que no es el Poder Judicial el que vulnera el Estado de derecho.

Cabe señalar que la discusión del proyecto que podría cambiar el rumbo del país iniciará este martes en punto de las diez de la mañana.

“Esto no lo inicia el Poder Judicial Federal. El Poder Judicial hace lo que siempre ha hecho: resolver fallos judiciales, sentencias, suspensiones. Quien no acata, no cumple, son los otros poderes y entonces se quebranta el orden constitucional.”, sentenció.