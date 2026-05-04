¡Temperaturas de hasta 32 grados! Nueva ola de calor azotará la CDMX por 4 días; fechas y como protegerse

¡Se convierte en un horno! La Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil confirmó que la Ciudad de México (CDMX) se enfrentará a una nueva e intensa ola de calor durante esta semana, alcanzando temperatura superiores a los 30 grados; se recomienda a los ciudadanos extremar precauciones.

Te compartimos todo lo que necesitas saber sobre la ola de calor que azotará la capital del país.

¿Cuándo inicia la ola de calor en CDMX y cuánto durará?

¡A sacar el bloqueador! La intensa onda de calor en CDMX comenzará a partir del martes 5 de mayo hasta el viernes 8 de mayo 2026 , por lo que los capitalinos enfrentarán cuatro días de extremo calor.

Se recomienda a las y los ciudadanos tomar precauciones y evitar exponerse al sol y a las altas temperaturas.

Altas temperaturas y cielo nublado: Así estará el clima en la CDMX

¡Un clima de locos! En estos días, la temperatura alcanzará de los 29 a los 32 grados en la mayor parte de la Ciudad de México.

Además, se espera que en estos cuatro días de calor extremo, el cielo este parcialmente nublado, con un elevado índice de radiación ultravioleta y lluvias aisladas por la tarde.

⚠️ #AvisoEspecial por onda de calor en la Ciudad de México.



A partir del martes 5 de mayo inicia una nueva onda de calor que durará hasta el viernes 8 de mayo. Se prevén temperaturas diarias máximas muy #calurosas, de 29 a 32 °C en la mayor parte de la Ciudad de México.



Durante… pic.twitter.com/ti8hZ5tmwE — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 4, 2026

¿Cómo protegerse del calor extremo en la CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, compartió algunas recomendaciones para que las y los capitalinos puedan protegerse de la ola de calor que azotará a la CDMX a lo largo de esta semana, pero ¿cuáles son?



No exponerse al solo por tiempo prolongado; permanece en ligares frescos y ventilados.

Utiliza bloqueador solar ; se recomienda ponerse protector al menos cada 2 horas.

; se recomienda ponerse protector al menos cada 2 horas. Bebe abundantes líquidos.

Utiliza ropa ligera de colores claros, usa gafas de sol, sombrilla, sombrero o gorra.

Evita comer en la vía pública debido a que los alimentos suelen descomponerse rápidamente.

Presta atención a las personas en tu entorno, especialmente a bebés, niños y adultos de la tercera edad, así como a mascotas y animales de compañía.

¿Cómo cuidar a tus mascotas en tiempo de calor?