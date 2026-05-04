¡Se activa la alerta sísmica! Se reporta fuerte sismo en México HOY 4 de mayo 2026; así se vivió el temblor (Videos)

En las primeras horas de este lunes 4 de mayo 2026, se registró un fuerte sismo en distinta zonas de la Ciudad de México, activando la alerta sísmica en los altavoces y celulares.

El sismo en México ocurre días antes del Primer Simulacro Nacional 2026, lo que tomó por sorpresa a miles de mexicanos. Algunos usuarios aseguran que la alerta sísmica NO sonó en sus celulares.

¿De qué magnitud fue el sismo en México HOY 4 de mayo 2026?

El primer temblor del mes. El Sismológico Nacional confirmó que el sismo de este 4 de mayo 2026 ocurrió al noroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, con magnitud de 5.6.

Hasta el momento no se reportaron daños tras el sismo de magnitud 5.6. Al parecer la Ciudad de México tampoco registró afectaciones por el movimiento telúrico de este lunes.

SISMO Magnitud 5.6 Loc 24 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 04/05/26 09:19:25 Lat 16.32 Lon -98.27 Pf 9 km pic.twitter.com/1s0QNtQsrU — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) May 4, 2026

VIDEOS: Así se vivió el sismo en México este lunes 4 de mayo 2026

A través de redes sociales, algunos usuarios compartieron una serie de videos del momento exacto en el que comienza el sismo en México, mostrando como algunos cables, cortinas y lámparas se movían.

Los video muestras como el temblor logró sentirse en distintas partes de la CDMX entre ellas: Tlatelolco, Gustavo A. Madero, Ecatepec, colona Del Valle, entre otras.

En redes sociales, se viralizó el momento exacto en el que se puede ver como el sismo en CDMX movía bruscamente las cortinas de una departamento en el piso 12, ubicado en Tlatelolco.

Sí se percibió, se mecía el edificio moderadamente, pero nada que ver con el de enero.



Tlatelolco, CDMX.

Piso 12.#Sismo #AlertaSísmica pic.twitter.com/qtF9Zfc9vO — Alán Palacios (@alanpalacios) May 4, 2026

¿Sonó la alerta sísmica en tu celular? Usuarios aseguran que NO se activó durante el temblor

En redes sociales, usuarios aseguran que la alerta sísmica NO se activó en sus celulares, por lo que únicamente sonaron los altavoces en distintas partes de la Ciudad de México y otras partes de la República, pero ¿por qué no se activó en los dispositivos?

Algunos motivos por los que no se activo la alerta sísmica fueron por:



Falta de conexión a la red.

El dispositivo estuviera apagado

No habilitar las alertas de emergencia en el celular

Activan protocolos de seguridad tras sismos en México hoy 4 de mayo 2026

Tras el intenso sismo en México, autoridades iniciaron al protocolo de seguridad y protección civil, comenzando con los sobrevuelos de cóndores, así lo confirmó el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho.