Clima en CDMX: calor se intensifica, pero en estas alcaldías hay pronóstico de lluvias con granizo en próximas horas

El clima en la CDMX presenta un contraste marcado este lunes: mientras el calor dominará gran parte del día con temperaturas cercanas a los 30 grados, por la tarde-noche se activaron condiciones para lluvias con posible granizo en varias alcaldías; las autoridades prevén chubascos acompañados de descargas eléctricas y rachas de viento.

Durante la mañana, el ambiente se mantuvo fresco con cielo parcialmente nublado; sin embargo, conforme avanzó el día, el incremento de temperatura da paso a un escenario inestable, donde el calor favorece la formación de nubes que podrían derivar en precipitaciones en distintos puntos de la capital.

Clima en Ciudad de México: Alcaldías con pronóstico de lluvias en la CDMX

Las zonas con mayor probabilidad de lluvias en la CDMX se concentran en el sur y poniente; destacan:



Magdalena Contreras

Cuajimalpa

Álvaro Obregón

Xochimilco

Tlalpan

Milpa Alta

En estas alcaldías no se descarta caída de granizo, especialmente durante la tarde y noche; las precipitaciones serán aisladas, pero pueden presentarse de forma intensa en lapsos cortos.

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Esta tarde prevalece ambiente #caluroso con cielo mayormente nublado. Condiciones para #lluvias ligeras aisladas y chubascos ocasionales.



🌡️ #Temperatura actual: 27 °C.



Mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/3iIHNbnklb — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 4, 2026

Calor domina el día, pero cambia el clima por la tarde

El clima en la capital mantiene una temperatura máxima estimada de entre 28 y 30 °C, lo que genera sensación de calor durante varias horas; este incremento forma parte del inicio de una onda de calor en la región.

Para la noche, el ambiente cambia con el aumento de nubosidad; esta combinación de calor y humedad es la que favorece el desarrollo de tormentas eléctricas.

Vientos y riesgos por ráfagas en la CDMX

Además del calor y las lluvias, se pronostican vientos de 20 a 30 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta 50 km/h; estas condiciones incrementan el riesgo de caída de árboles, lonas o anuncios publicitarios.

Por ello, se recomienda tomar precauciones, especialmente en zonas abiertas o con estructuras expuestas.

Lluvias también alcanzan al Estado de México

En el Estado de México, el clima presenta condiciones similares; se prevén chubascos en municipios como Toluca, Valle de Bravo, Lerma, Atlacomulco, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla y Nezahualcóyotl, entre otros.

Estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo; además, el ambiente pasará de fresco por la mañana a cálido por la tarde, con temperaturas máximas de entre 24 y 26 °C en zonas altas y superiores en regiones más urbanizadas.

Qué debes tomar en cuenta hoy ante el pronóstico del clima

El panorama del clima en la CDMX obliga a prever cambios rápidos durante el día; salir preparado puede evitar contratiempos.

