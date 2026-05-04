¿Qué es la fiebre hemorrágica por hantavirus? La amenaza silenciosa que se transmite por ratas

Una reciente emergencia sanitaria en alta mar ha vuelto a poner bajo la lupa a un enemigo invisible pero letal. Tras detectarse síntomas compatibles con una infección viral en un crucero internacional, las autoridades de salud iniciaron una investigación de urgencia ante la sospecha de presencia de roedores en las bodegas del barco.

Este incidente no solo puso en alerta a la tripulación, sino que recordó la facilidad con la que una enfermedad de entornos rurales puede infiltrarse en espacios urbanos y turísticos.

¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?

El hantavirus es una enfermedad viral grave, de tipo zoonótico, que se transmite de animales a seres humanos y tiene el potencial de causar complicaciones fatales. Se manifiesta principalmente a través de dos afecciones críticas: el síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH) y la fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR), esta última considerada una de las variantes más peligrosas por su impacto sistémico.

A diferencia de otras infecciones, el hantavirus no se contagia de persona a persona en la mayoría de sus cepas; su origen se encuentra en la convivencia o exposición a desechos de roedores silvestres, específicamente ratas y ratones de campo.

El mecanismo de infección es sutil y peligroso:



Inhalación (Aerosolización): Es la forma más común de contagio; ocurre cuando los excrementos, la orina o la saliva de los roedores se secan, se mezclan con el polvo y son inhalados por las personas al barrer o limpiar lugares cerrados.

Es la forma más común de contagio; ocurre cuando los excrementos, la orina o la saliva de se secan, se mezclan con el polvo y son inhalados por las personas al barrer o limpiar lugares cerrados. Contacto directo: Tocar superficies contaminadas y luego llevarse las manos a la nariz, boca u ojos.

Tocar superficies contaminadas y luego llevarse las manos a la nariz, boca u ojos. Mordeduras: Aunque es menos frecuente, el virus puede ingresar al torrente sanguíneo a través de una herida provocada por un roedor infectado.

¿Cuáles son los síntomas de la fiebre hemorrágica?

La fiebre hemorrágica con síndrome renal suele presentar una evolución rápida. Los pacientes inicialmente experimentan dolores de cabeza intensos, dolor abdominal, fiebre y náuseas.

En su etapa más crítica, la enfermedad provoca una caída en la presión arterial, choque agudo e insuficiencia renal, lo que la convierte en una urgencia médica absoluta.

