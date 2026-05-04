¿Cuántos viernes sin clases quedan? Estos son los días de Consejo Técnico para el cierre del ciclo escolar 2025-2026, según SEP

El ciclo escolar 2025-2026 está por entrar a la recta final y, con él, llegan los últimos días de descanso oficiales previos a las vacaciones de verano, pero ¿cuántos viernes sin clases quedan antes de despedirnos de las aulas? Esto dice el calendario de la SEP.

¿Cuándo es el próximo viernes de Consejo Técnico Escolar en 2026?

El próximo, y penúltimo, viernes sin clases por la sesión de Consejo Técnico será el próximo 29 de mayo 2026, regalándole a los estudiantes de educación básica tres días completos de descanso.

Calendario oficial: ¿Cuántos días sin clases por Consejo Técnico quedan en 2026?

¡Anótalos en el calendario! La Secretaría de Educación Pública (SEP) reveló que aún quedan al menos dos viernes sin clases por Consejo Técnico antes del terminar el ciclo escolar 2025-2026 .

Estos son los dos viernes sin clases que quedan:



Viernes 29 de mayo 2026

Viernes 26 de junio 2026

Por esta razón, las y los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, tendrás dos fines de semana largos antes de las esperadas vacaciones de verano 2026.

¿Habrá Consejo Técnico el último viernes de julio antes de vacaiones?

La respuesta es NO. El último viernes de julio, los alumnos deberán asistir normalmente a clases, ya que ni se realizará la sesión de Consejo Técnico Escolar. Y es que el calendario de la SEP asegura que estas reuniones concluyen el 26 de junio 2026.

En julio, las actividades se centrarán en la entrega de boletas y el cierre administrativo.

¿Cuándo son las vacaciones de veranos 2026?

Por otro lado, el último día de clases para las y los alumnos de educación básica será el próximo miércoles 15 de julio, marcando el final del ciclo escolar 2025-2026.

¿Qué niveles educativos tienen libre el viernes de Consejo Técnico?

¿Estás en la lista? Los estudiantes que pueden disfrutar un día de descanso durante el último viernes de cada mes son aquellos que cursan educación básica, por lo que estos alumnos no tienen clases los días de Consejo Técnico Escolar:



Preescolar

Primaria

Secundaria

Las y los estudiantes de preparatoria y Universidad no gozan de un día de descanso, pues ellos suelen regirse con calendarios diferentes; sin embargo, algunos pueden gozar de ciertos días feriados y puentes oficiales.