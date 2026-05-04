¿Por qué no sonó la alerta sísmica en el celular? Autoridades explican la razón

Un sismo sacudió a México a las 9:19 de la mañana de este lunes 4 de mayo, incluyendo a la Ciudad de México. La magnitud del mismo fue de 5.6 y se originó en Pinotepa Nacional, Oaxaca, y aunque no se reportaron daños graves ni personas heridas, el susto fue para todos. La alerta sísmica en los postes funcionó, pero el gran ausente fue el aviso digital que muchos esperaban en su teléfono celular.

📍#Oaxaca | #Sismo en Pinotepa Nacional de magnitud 5.6 interrumpió las actividades de este día. Usuarios reportaron que no sonaron las alertas en los celulares https://t.co/yND6m1hzsk — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 4, 2026

¿Por qué no sonó la alerta sísmica en el celular?

La mayor queja en redes sociales fue el silencio de los celulares. Mientras las sirenas de la calle avisaban que estaba temblando, las pantallas de varios teléfonos permanecieron apagadas.

La Agencia Digital de Innovación Tecnológica (ADIP) aclaró que esto se debió a que el sistema estaba en un mantenimiento rápido para dejar todo listo para el Simulacro Nacional del próximo miércoles 6 de mayo.

¿Cuál es el saldo después del sismo de hoy?

El Sismológico Nacional confirmó que la profundidad y el tipo de movimiento ayudaron a que las estructuras no sufrieran daños.

En la capital, los helicópteros Cóndor sobrevolaron las alcaldías y confirmaron que todo estaba en calma, mientras que en la zona del epicentro en Oaxaca las revisiones también arrojaron saldo blanco.

¿Cuándo es el Simulacro Nacional de este 2026?

Este susto real sirve como el "ensayo" perfecto para el Primer Simulacro Nacional 2026, programado para este miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas. Las autoridades de Protección Civil confirmaron que el ejercicio no se cancela; al contrario, es más necesario que nunca para verificar que el mantenimiento del que hablaron hoy realmente haya funcionado y que las alertas lleguen a tiempo a todos los rincones del país.

¿Cómo activar la alerta sísmica en tu celular?

Muchos se preguntan si necesitan bajar una aplicación especial para que te llegue el aviso de un sismo, pero la respuesta es no. El sistema funciona a través de Cell Broadcast, una tecnología que manda un mensaje masivo directo a la antena de tu celular.

No importa si no tienes datos o si tu teléfono no tiene saldo; el aviso es gratuito y obligatorio para todas las compañías telefónicas. Solo asegúrate de que tu sistema operativo esté actualizado.

La ATDT informa que al momento del sismo, ocurrido a las 9:19 horas, la plataforma de alertamiento en celulares se encontraba en mantenimiento rápido en preparación del Primer Simulacro Nacional 2026, a realizarse el próximo 6 de mayo.



El sistema se encuentra nuevamente arriba y… — Agencia de Transformación Digital (@AgenciaGobMX) May 4, 2026

Requisitos para que tu celular sí suene

Para que no te vuelva a pasar lo de hoy, hay tres reglas de oro que Protección Civil pide revisar antes del miércoles. Primero, el celular debe estar encendido; en modo avión o apagado no recibirá nada. Segundo, debe estar conectado a una red 2G, 3G, 4G o 5G. Y tercero, el software debe ser el original de fábrica, sin modificaciones raras. Si cumples esto, tu teléfono debería vibrar y sonar con fuerza en punto de las 11 de la mañana.