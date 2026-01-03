¡Otro frente frío en camino! Este es el pronóstico del clima para este 3 de enero en México

El clima en México se mantiene inestable durante las próximas horas, con lluvias y chubascos en varias entidades del Pacífico, mientras que en gran parte del país persistirá un ambiente frío a muy frío, con heladas y bancos de niebla durante el amanecer.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , el ingreso de humedad del océano Pacífico provocará chubascos en Baja California, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como lluvias aisladas en Jalisco, Colima y Quintana Roo, mientras que una circulación anticiclónica mantendrá condiciones más estables en el resto del territorio.

Además, el clima estará marcado por la aproximación de nuevos frentes fríos, que ocasionarán un descenso de temperatura y vientos fuertes en el norte y noreste del país, por lo que autoridades llaman a extremar precauciones ante posibles afectaciones.

Lluvias previstas para el 3 de enero

Intervalos de chubascos:



Baja California

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Lluvias aisladas:



Jalisco

Colima

Chiapas

Se advierte que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

Se prevén chubascos en zonas de Baja California, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas



Temperaturas máximas: calor en el Pacífico

De 35 a 40 °C:



Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca

De 30 a 35 °C:



Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos

Puebla (suroeste), Querétaro (noreste), Hidalgo (norte y noreste)

Veracruz (norte) y Chiapas (istmo)

Temperaturas mínimas: heladas severas

De -15 a -10 grados: Zonas serranas de Durango

De -10 a -5 grados: Zonas serranas de Chihuahua

De -5 a 0 grados: Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz

De 0 a 5 grados: Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México

Clima en el Valle de México

Para el Valle de México, el clima será parcialmente nublado, con ambiente frío a fresco por la mañana y muy frío con heladas en zonas altas. Por la tarde se espera ambiente templado y sin lluvia.

En la Ciudad de México

En Toluca, se prevé mínima de 0 a 2 grados y máxima de 21 a 23 grados, con viento del este y noreste de hasta 35 km/h.

Consulta las condiciones del #Tiempo que prevalecerán en las próximas 72 horas en el #ValleDeMéxico y la #Megalópolis.



Vigilancia meteorológica por nuevo frente frío

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia por el ingreso de un nuevo frente frío entre el 4 y 5 de enero, que podría reforzar el descenso de temperaturas en el norte y noroeste del país.