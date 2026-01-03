¡Otro frente frío en camino! Este es el pronóstico del clima para este 3 de enero en México
El clima en México se mantiene contrastante este 3 de enero, con chubascos en el Pacífico, heladas al amanecer en el centro y norte, y un nuevo frente frío.
El clima en México se mantiene inestable durante las próximas horas, con lluvias y chubascos en varias entidades del Pacífico, mientras que en gran parte del país persistirá un ambiente frío a muy frío, con heladas y bancos de niebla durante el amanecer.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , el ingreso de humedad del océano Pacífico provocará chubascos en Baja California, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como lluvias aisladas en Jalisco, Colima y Quintana Roo, mientras que una circulación anticiclónica mantendrá condiciones más estables en el resto del territorio.
Además, el clima estará marcado por la aproximación de nuevos frentes fríos, que ocasionarán un descenso de temperatura y vientos fuertes en el norte y noreste del país, por lo que autoridades llaman a extremar precauciones ante posibles afectaciones.
Lluvias previstas para el 3 de enero
Intervalos de chubascos:
- Baja California
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
Lluvias aisladas:
- Jalisco
- Colima
- Chiapas
Se advierte que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.
Se prevén chubascos en zonas de Baja California, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
Todos los detalles en ⤵️https://t.co/6NP2xJ4nmy pic.twitter.com/jew2mf5Mi5
Temperaturas máximas: calor en el Pacífico
De 35 a 40 °C:
- Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca
De 30 a 35 °C:
- Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos
- Puebla (suroeste), Querétaro (noreste), Hidalgo (norte y noreste)
- Veracruz (norte) y Chiapas (istmo)
Temperaturas mínimas: heladas severas
- De -15 a -10 grados: Zonas serranas de Durango
- De -10 a -5 grados: Zonas serranas de Chihuahua
- De -5 a 0 grados: Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz
- De 0 a 5 grados: Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México , Morelos y Oaxaca
Clima en el Valle de México
Para el Valle de México, el clima será parcialmente nublado, con ambiente frío a fresco por la mañana y muy frío con heladas en zonas altas. Por la tarde se espera ambiente templado y sin lluvia.
- En la Ciudad de México , la temperatura mínima será de 6 a 8 grados y la máxima de 23 a 25 grados.
- En Toluca, se prevé mínima de 0 a 2 grados y máxima de 21 a 23 grados, con viento del este y noreste de hasta 35 km/h.
Consulta las condiciones del #Tiempo que prevalecerán en las próximas 72 horas en el #ValleDeMéxico y la #Megalópolis.
Detalles, en este link.⤵️https://t.co/ornurShKJe pic.twitter.com/7h97Exf84O
Vigilancia meteorológica por nuevo frente frío
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia por el ingreso de un nuevo frente frío entre el 4 y 5 de enero, que podría reforzar el descenso de temperaturas en el norte y noroeste del país.