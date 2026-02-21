Logo Inklusion Sitio accesible
¿Un descanso del calor? Así impactará el frente frío 37 al clima en México

El frente frío 37 traerá cambios al clima en México, habrá rachas de hasta 80 km/h, heladas en el norte y lluvias intensas en la Huasteca; en Jalisco continuará la onda de calor.

Escrito por: Oscar Morales

El frente frío número 37 ya avanza sobre el país y provocará un cambio importante en el clima durante la noche y madrugada del sábado, así como el domingo. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el sistema recorrerá el noroeste, norte y noreste de México, generando vientos fuertes, lluvias y un marcado descenso de temperatura.

Mientras en algunas regiones se esperan chubascos y evento de “Norte”, en otras continuará el ambiente caluroso, especialmente en el occidente del país.

Estados con lluvias fuertes y riesgo de encharcamientos

Para el 21 de febrero de 2026 se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes en:

  • San Luis Potosí (Huasteca)
  • Querétaro (Sierra Gorda)
  • Hidalgo (Sierra Alta, Sierra Gorda y Huasteca)
  • Veracruz (Huasteca Alta y Baja)

También habrá intervalos de chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Oaxaca y Chiapas, así como lluvias aisladas en entidades del centro y sureste.

Estas precipitaciones podrían provocar encharcamientos, crecida de ríos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Vientos intensos y evento de “Norte”

El frente frío 37 estará acompañado por una masa de aire ártico que ocasionará rachas de 60 a 80 km/h en Sonora, Chihuahua y Durango, además de posibles tolvaneras.

Durante la noche se prevé un evento de “Norte” con rachas de 50 a 70 km/h en Tamaulipas, así como oleaje de hasta 3.5 metros en su costa. También habrá fuertes rachas en el golfo de California y el istmo de Tehuantepec.

Las autoridades advierten que los vientos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se recomienda extremar precauciones.

Heladas en el norte y calor en el occidente

El contraste térmico será notable. En zonas serranas de Baja California, Durango y Chihuahua se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas.

En cambio, persistirá ambiente caluroso con máximas de 35 a 40 °C en estados como Jalisco, Michoacán, Guerrero y Tamaulipas. En el istmo de Oaxaca y Chiapas podrían alcanzarse hasta 45 °C.

La onda de calor continuará en Jalisco, mientras que en estados del centro comenzará a disminuir.

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

En el Valle de México se espera cielo despejado por la mañana con ambiente fresco y frío en zonas altas. Por la tarde aumentará la nubosidad.

En la Ciudad de México la temperatura mínima será de 9 a 11 °C y la máxima de 27 a 29 °C. En el Estado de México se prevé mínima de 4 a 6 °C y máxima de 24 a 26 °C, con rachas de viento de hasta 50 km/h.

Recomendaciones ante el frente frío 37:

  • Abrigarse adecuadamente en zonas con descenso de temperatura.
  • Evitar actividades al aire libre durante rachas fuertes de viento.
  • Manejar con precaución ante bancos de niebla.
  • Mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

