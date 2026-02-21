¿Un descanso del calor? Así impactará el frente frío 37 al clima en México

El frente frío número 37 ya avanza sobre el país y provocará un cambio importante en el clima durante la noche y madrugada del sábado, así como el domingo. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el sistema recorrerá el noroeste, norte y noreste de México, generando vientos fuertes, lluvias y un marcado descenso de temperatura.

Mientras en algunas regiones se esperan chubascos y evento de “Norte”, en otras continuará el ambiente caluroso, especialmente en el occidente del país.

Estados con lluvias fuertes y riesgo de encharcamientos

Para el 21 de febrero de 2026 se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes en:



San Luis Potosí (Huasteca)

Querétaro (Sierra Gorda)

Hidalgo (Sierra Alta, Sierra Gorda y Huasteca)

Veracruz (Huasteca Alta y Baja)

También habrá intervalos de chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Oaxaca y Chiapas, así como lluvias aisladas en entidades del centro y sureste.

Estas precipitaciones podrían provocar encharcamientos, crecida de ríos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Con el #Pronóstico general vespertino, infórmate de las condiciones del tiempo atmosférico que se prevén para lo que resta de este viernes y mañana, sábado.



Los detalles en el link ⬇️ https://t.co/R8Yan9wj3l pic.twitter.com/6pHjAm4wRL — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 21, 2026

Vientos intensos y evento de “Norte”

El frente frío 37 estará acompañado por una masa de aire ártico que ocasionará rachas de 60 a 80 km/h en Sonora, Chihuahua y Durango, además de posibles tolvaneras.

Durante la noche se prevé un evento de “Norte” con rachas de 50 a 70 km/h en Tamaulipas, así como oleaje de hasta 3.5 metros en su costa. También habrá fuertes rachas en el golfo de California y el istmo de Tehuantepec.

Las autoridades advierten que los vientos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se recomienda extremar precauciones.

Consulta en los gráficos las condiciones de #Viento y #Oleaje, para los días domingo y lunes en regiones de México. pic.twitter.com/JynfUhbsZz — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 20, 2026

Heladas en el norte y calor en el occidente

El contraste térmico será notable. En zonas serranas de Baja California, Durango y Chihuahua se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas.

En cambio, persistirá ambiente caluroso con máximas de 35 a 40 °C en estados como Jalisco, Michoacán, Guerrero y Tamaulipas. En el istmo de Oaxaca y Chiapas podrían alcanzarse hasta 45 °C.

La onda de calor continuará en Jalisco, mientras que en estados del centro comenzará a disminuir.

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

En el Valle de México se espera cielo despejado por la mañana con ambiente fresco y frío en zonas altas. Por la tarde aumentará la nubosidad.

En la Ciudad de México la temperatura mínima será de 9 a 11 °C y la máxima de 27 a 29 °C. En el Estado de México se prevé mínima de 4 a 6 °C y máxima de 24 a 26 °C, con rachas de viento de hasta 50 km/h.

Recomendaciones ante el frente frío 37:

