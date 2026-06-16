¡Caerá un diluvio! Así golpeará el clima a México este 16 de junio

Las condiciones meteorológicas seguirán marcando contrastes en gran parte del país este martes 16 de junio. Mientras varios estados enfrentarán lluvias fuertes e incluso intensas, otras regiones continuarán bajo una ola de calor que llevará los termómetros por encima de los 40 grados. Además, la Ciudad de México y el Estado de México mantendrán la probabilidad de precipitaciones durante la tarde.

Lluvias en México este 16 de junio

El pronóstico para este martes apunta a un escenario de lluvias importantes en distintas entidades del país, especialmente en el noreste. Nuevo León y Tamaulipas encabezan la lista de estados con precipitaciones más abundantes, donde podrían registrarse acumulados capaces de provocar encharcamientos, inundaciones repentinas y aumento en el nivel de ríos y arroyos.

También se esperan lluvias muy fuertes en zonas de Sinaloa, Durango, San Luis Potosí y Chiapas, mientras que estados como Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Puebla, Veracruz, Oaxaca y el Estado de México podrían registrar lluvias fuertes durante la jornada.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre una zona de inestabilidad en el noreste del país que presenta potencial de evolución ciclónica, por lo que las condiciones atmosféricas podrían mantenerse activas en los próximos días.

Además de la lluvia, algunas tormentas podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento que reduzcan la visibilidad en carreteras.

Altas temperaturas seguirán afectando a gran parte del país

Aunque las lluvias serán protagonistas en varias entidades, el calor no dará tregua en buena parte del territorio nacional. El ambiente más extremo se espera en el noreste de Baja California, donde las temperaturas podrían superar los 45 grados Celsius.

Otros estados como Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Michoacán y Guerrero también registrarán valores de entre 40 y 45 grados, mientras que más de una decena de entidades alcanzarán temperaturas de entre 35 y 40 grados.

Este panorama obliga a mantener medidas de prevención, especialmente durante las horas de mayor radiación solar. La recomendación es mantenerse hidratado, evitar actividades prolongadas bajo el sol y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Para que lo tomes en cuenta. Estas son las condiciones #Meteorológicas que se prevén para el Estadio Ciudad de México y sus inmediaciones, durante el martes 16 y el miércoles 17 de junio. Checa el gráfico ⬇️ pic.twitter.com/W4tcwbA3Py — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 16, 2026

¿Cómo estará el clima en la Ciudad de México?

Para la capital del país se espera una mañana con ambiente fresco y presencia de nubosidad parcial. Conforme avance el día, el cielo se irá cubriendo y aumentará la posibilidad de chubascos acompañados de descargas eléctricas.

La temperatura máxima oscilará entre 26 y 28 grados, mientras que la mínima se ubicará entre 14 y 16 grados. Aunque no se prevén lluvias tan intensas como en otras regiones del país, sí podrían registrarse afectaciones viales en algunas zonas debido a precipitaciones vespertinas.

Estado de México tendrá lluvias y viento durante la tarde

En el Estado de México también se esperan condiciones inestables durante la segunda mitad del día. El pronóstico contempla lluvias fuertes en algunas regiones de la entidad, principalmente hacia el oriente, además de posibles tormentas eléctricas.

Toluca amanecerá con temperaturas frescas de entre 8 y 10 grados, pero durante la tarde los valores máximos alcanzarán entre 22 y 24 grados. A esto se sumarán rachas de viento que podrían llegar hasta los 50 kilómetros por hora en algunos puntos.