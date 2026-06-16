Advierten por lluvias fuertes en CDMX: lanzan alerta por tormentas y posible caída de granizo en estas alcaldías
La CDMX está bajo alerta por el impacto de fuertes lluvias y tormentas para la tarde-noche de hoy; conoce las alcaldías y municipios con más afectaciones.
La amenaza de lluvias, tormentas y caída de granizo para la tarde-noche de este lunes 15 de junio en varias alcaldías de la CDMX y municipios del Edomex es de muy alto riesgo, así lo informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
A través de un boletín informativo emitido en sus canales oficiales, la dependencia lanzó una Alerta Amarilla ante la amenaza de aguaceros que pueden generar inundaciones, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como caída de árboles.
Autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían intensificarse durante las próximas horas, acompañadas de rachas de viento, actividad eléctrica y posible caída de granizo, condiciones que pueden afectar la movilidad y provocar incidentes en vialidades.
¿Qué alcaldías de la CDMX están bajo Alerta Amarilla por lluvias?
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que la alerta se mantiene para:
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Gustavo A. Madero
- Miguel Hidalgo
- Tláhuac
- Tlalpan
- Xochimilco
En estas demarcaciones se prevén acumulados de lluvia de entre 15 y 29 milímetros, además de posible caída de granizo y rachas de viento que podrían provocar afectaciones en árboles, lonas y estructuras ligeras.
Sin embargo, los efectos de las lluvias también podrían sentirse en otras zonas de la capital. Reportes meteorológicos indican presencia de chubascos y tormentas en alcaldías como Iztapalapa, Iztacalco, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.
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Se observan zonas de #lluvias de intensidad fuerte con caída de #granizo en @Alc_Iztapalapa y @TlahuacRenace.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 15, 2026
Lluvias de initensidad débil con algunos chubascos cubren zonas de @AlcaldiaAO, @AzcapotzalcoMx, @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @AlcCuauhtemocMx, @TuAlcaldiaGAM,… pic.twitter.com/cmVUaOf8Dw
En municipios del Estado de México como Toluca, Lerma, Naucalpan, Ecatepec, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Texcoco y Nezahualcóyotl también se esperan lluvias fuertes durante la tarde y noche.
Los riesgos que pueden provocar las lluvias esta tarde en CDMX y Edomex
Las autoridades señalaron que las lluvias fuertes pueden generar encharcamientos severos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, reducción de visibilidad para automovilistas y afectaciones al transporte público.
Además, el viento asociado a las tormentas podría derribar ramas, árboles o anuncios publicitarios, especialmente en zonas donde el suelo se encuentra reblandecido por las precipitaciones registradas durante los últimos días.
🌧️🚧 #AlertaVial: La fuerte lluvia en la zona sur de la CDMX provoca severos encharcamientos en Av. Miramontes, colonia Campestre Churubusco (alcaldía #Coyoacán).— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 15, 2026
⚠️ Vehículos reducen velocidad al incorporarse de Calzada de Tlalpan hacia Río Churubusco. La circulación se… pic.twitter.com/WomkAvBrTv