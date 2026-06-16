Advierten por lluvias fuertes en CDMX: lanzan alerta por tormentas y posible caída de granizo en estas alcaldías

La amenaza de lluvias, tormentas y caída de granizo para la tarde-noche de este lunes 15 de junio en varias alcaldías de la CDMX y municipios del Edomex es de muy alto riesgo, así lo informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

A través de un boletín informativo emitido en sus canales oficiales, la dependencia lanzó una Alerta Amarilla ante la amenaza de aguaceros que pueden generar inundaciones, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como caída de árboles.

Autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían intensificarse durante las próximas horas, acompañadas de rachas de viento, actividad eléctrica y posible caída de granizo, condiciones que pueden afectar la movilidad y provocar incidentes en vialidades.

¿Qué alcaldías de la CDMX están bajo Alerta Amarilla por lluvias?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que la alerta se mantiene para:



Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Gustavo A. Madero

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

En estas demarcaciones se prevén acumulados de lluvia de entre 15 y 29 milímetros , además de posible caída de granizo y rachas de viento que podrían provocar afectaciones en árboles, lonas y estructuras ligeras.

Sin embargo, los efectos de las lluvias también podrían sentirse en otras zonas de la capital. Reportes meteorológicos indican presencia de chubascos y tormentas en alcaldías como Iztapalapa, Iztacalco, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Cuajimalpa .

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En municipios del Estado de México como Toluca, Lerma, Naucalpan, Ecatepec, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Texcoco y Nezahualcóyotl también se esperan lluvias fuertes durante la tarde y noche.

Los riesgos que pueden provocar las lluvias esta tarde en CDMX y Edomex

Las autoridades señalaron que las lluvias fuertes pueden generar encharcamientos severos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, reducción de visibilidad para automovilistas y afectaciones al transporte público.

Además, el viento asociado a las tormentas podría derribar ramas, árboles o anuncios publicitarios, especialmente en zonas donde el suelo se encuentra reblandecido por las precipitaciones registradas durante los últimos días.