¿Tembló en México hoy? Sismos registrados este lunes 15 de junio

¿Tembló en México HOY? Reporte completo de sismos este lunes 15 de junio de 2026 con activación de la alerta sísmica, magnitudes, epicentros y todo lo que debes saber respecto a estos movimientos telúricos.

En Azteca Noticias te brindamos la actividad completa de temblores para que no te agarren en curva.

¿Cómo se activa la alerta sísmica en el celular?

Generalmente, la alerta sísmica ya debe estar instalada como nativa en todos los teléfonos, aunque también puedes utilizar aplicaciones que activan su propia alarma.