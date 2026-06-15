¿Tembló en México hoy? Sismos registrados este lunes 15 de junio
Sigue la actividad de sismos en México EN VIVO este lunes 15 de junio con magnitudes, epicentros, activación de alerta sísmica y todo lo que debes de saber de estos movimientos telúricos.
¿Tembló en México HOY? Reporte completo de sismos este lunes 15 de junio de 2026 con activación de la alerta sísmica, magnitudes, epicentros y todo lo que debes saber respecto a estos movimientos telúricos.
En Azteca Noticias te brindamos la actividad completa de temblores para que no te agarren en curva.
¿Cómo se activa la alerta sísmica en el celular?
Generalmente, la alerta sísmica ya debe estar instalada como nativa en todos los teléfonos, aunque también puedes utilizar aplicaciones que activan su propia alarma.
¿Tembló en México hoy? Sismos registrados este lunes 15 de junio
Sismo de magnitud se registra al sur de Pinotepa Nacional, Oaxaca
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de magnitud 4.0 durante las primeras horas de este lunes 15 de junio de 2026 en la región de la costa de Oaxaca.
El movimiento telúrico se localizó en el Océano Pacífico, a 71 kilómetros al sur de Pinotepa Nacional.