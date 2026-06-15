Vigilan posible tormenta “Arthur": Trayectoria de la zona de baja presión que amenaza a Tamaulipas y Nuevo León

Las alertas se han encendido en el Océano Atlántico con la formación de una zona de baja presión en el norte de México. Este fenómeno tiene alta probabilidad de desarrollo ciclónico, que en caso de ganar fuerza podría convertirse en la primera tormenta tropical “Arthur”.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierten que esta zona de baja presión tiene una trayectoria hacia el este-noroeste, por lo que Nuevo León y Tamaulipas podrían experimentar fuertes lluvias.

Trayectoria posible tormenta “Arthur”: tiene un 50% de probabilidad de desarrollo ciclónico

Expertos en meteorología indican que la zona de baja presión sigue sobre tierra, por lo que no se espera que alcance la categoría de depresión o tormenta tropical durante las próximas 24 horas.

Actualmente se localiza sobre el occidente de Nuevo León, específicamente a 310 kilómetros al oeste-noroeste de Barra El Mezquital, en Tamaulipas.

Se espera que en las próximas horas se desplace hacia Estados Unidos, y aunque no se prevé que alcance la categoría de huracán fuerte sí traerá lluvias en el norte de México.

👉La zona de baja presión sobre el occidente de #NuevoLeón incrementa a 40% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas.



👉Se localiza a 310 km al oeste-noroeste de Barra El Mezquital, #Tamaulipas. pic.twitter.com/2iLhVRnaOV — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 15, 2026

¿Cuándo se formará la tormenta tropical “Arthur”?

No se puede saber con exactitud cuándo se formará una tormenta tropical o huracán en México. No obstante, el SMN y el Centro Nacional de Huracanes realizan pronósticos de 24 a 7 días con anticipación.

Por ello se espera que entre el martes y miércoles, la zona de baja presión se desplace hacia el noroeste del Golfo de México. Una vez sobre aguas cálidas, el sistema podría tomar fuerza fuerza y generar condiciones para formarse un ciclón tropical.

Existe una posibilidad de que se convierta en la primera tormenta tropical del Atlántico entre el miércoles y jueves de esta semana, aunque sería de poca duración.

Trayectoria de la zona de baja presión en el norte de México|NHC

Estados afectados por la zona de baja presión en Nuevo León y Tamaulipas

Si bien no tomará la fuerza de un huracán, el NHC advirtió que en los próximos días se esperan lluvias muy intensas y vientos fuertes en:



Tamaulipas

Nuevo León

Coahuila

Sur de Texas

Partes de Luisiana y Mississippi

Por el momento, el pronóstico indica que el principal riesgo será en la costa estadounidense del Golfo. De esta forma, una vez que el ciclón se forme, la zona de baja presión o vaguada dejará de afectar al territorio mexicano.

Número de huracanes que se esperan en el Atlántico este 2026

Con base en el pronóstico de Conagua, se espera una menor actividad en el Atlántico influenciado por el fenómeno de “El Niño”, el cual podría fortalecerse entre los meses de septiembre y octubre.

Conagua pronostica que se podrían formar entre 11 a 15 ciclones, los cuales solo 2 podrían alcanzar la categoría 3 a 5 en la escala Saffir-Simpson, además de 7 a 8 tormentas tropicales.

