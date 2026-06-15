Frases cortas y emotivas para dedicar en el Día del Padre 2026 en México
El Día del Padre 2026 está cerca y miles de familias mexicanas se preparan para celebrarlos con sus comidas favoritas o simplemente algunas frases
¡Atención, hijos e hijas! El Día del Padre 2026 está cerca de celebrarse en México y como ya es una costumbre, es importante enviar la tradicional frase con dedicatoria, ya sea por WhatsApp o bien, en alguna tarjetita que vaya acompañada de un buen regalo para papá.
En México una de las mayores tradiciones familiares llega cada año en la tercera semana de junio y es justamente el Día del Padre, pero ¿qué frases le puedes dedicar? En Azteca Noticias buscamos aquellas que, o le sacarán una sonrisa o una lágrima de nostalgia.
¿Cuándo es el Día del Padre 2026 en México?
Aunque el Día del Padre es una celebración mundial, la fecha cambia según las tradiciones y costumbres de cada país.
En México, al igual que en Estados Unidos, esta fecha se conmemora el tercer domingo de junio. En 2026, la celebración caerá el próximo 21 de junio, cuando miles de familias se reunirán para reconocer la labor y el cariño de los papás.
No todos los países siguen el mismo calendario. En República Dominicana, por ejemplo, el festejo se realiza el último domingo de junio, unas semanas después de la celebración mexicana.
Frases para el Día del Padre cortas y bonitas
Elegir una frase es dificil y más cuando en internet abundan, por eso te damos las 10 mejor frases por el Día del Padre para este próximo domingo 28 junio.
- "Papá, eres mi héroe y mi modelo a seguir. Gracias por estar aquí para mí y ser un gran ejemplo".
- "Cuanto más mayor me hago, más me doy cuenta de lo importante que es tener un padre como tú. Me has proporcionado estabilidad en mi vida y el amor y la aceptación que necesitaba. ¡Feliz Día del Padre!"
- "¡Feliz Día del Padre! No sólo eres mi padre, sino uno de mis mejores amigos".
- "Eres mi único padre y siempre tendré un lugar especial en mi corazón para ti. Feliz Día del Padre".
- "Gracias por estar ahí cada día con el amor y la orientación que he necesitado. Todo lo que me has enseñado se me ha quedado grabado y tengo la suerte de tener un padre como tú."
- "Papá, me has dado las mejores cosas de la vida: Tu tiempo, tus cuidados y tu amor. Estoy verdaderamente agradecido de tenerte en mi vida. Feliz Día del Padre".
- "No hay forma posible de devolverte todo lo que has hecho por mí mientras crecía, pero aprecio enormemente todo el trabajo que has hecho para criarme. No sería quien soy hoy sin ti".
- "Es esa época del año de nuevo en la que todo el mundo intenta decirse a sí mismo que ha tenido el mejor padre del mundo. Realmente tuve el mejor padre del mundo, así que no pueden tener razón".
- "Papá, sigues siendo el primero en el que pienso cuando tengo una pregunta sobre algo o cuando simplemente necesito apoyo y un buen consejo. Gracias por estar siempre ahí para mí".
- "Feliz Día del Padre al hombre que me enseñó cómo pasar y lanzar, cómo hacer un gol, cómo jugar y prácticamente cualquier otra cosa importante que sé sobre el futbol y la vida".