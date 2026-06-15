Frases cortas y emotivas para dedicar en el Día del Padre 2026 en México

¡Atención, hijos e hijas! El Día del Padre 2026 está cerca de celebrarse en México y como ya es una costumbre, es importante enviar la tradicional frase con dedicatoria, ya sea por WhatsApp o bien, en alguna tarjetita que vaya acompañada de un buen regalo para papá.

En México una de las mayores tradiciones familiares llega cada año en la tercera semana de junio y es justamente el Día del Padre, pero ¿qué frases le puedes dedicar? En Azteca Noticias buscamos aquellas que, o le sacarán una sonrisa o una lágrima de nostalgia.

¿Cuándo es el Día del Padre 2026 en México?

Aunque el Día del Padre es una celebración mundial, la fecha cambia según las tradiciones y costumbres de cada país.

En México, al igual que en Estados Unidos, esta fecha se conmemora el tercer domingo de junio. En 2026, la celebración caerá el próximo 21 de junio, cuando miles de familias se reunirán para reconocer la labor y el cariño de los papás.

No todos los países siguen el mismo calendario. En República Dominicana, por ejemplo, el festejo se realiza el último domingo de junio, unas semanas después de la celebración mexicana.

Frases para el Día del Padre cortas y bonitas

Elegir una frase es dificil y más cuando en internet abundan, por eso te damos las 10 mejor frases por el Día del Padre para este próximo domingo 28 junio.