UNAM 2026: Fecha y cómo puedes consultar los resultados

Miles de aspirantes están a la espera de conocer su futuro académico. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicará los resultados UNAM 2026 a través de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), el sitio oficial donde se concentra toda la información del proceso de admisión.

La consulta será completamente en línea y es importante tener a la mano los datos de acceso para evitar contratiempos el día de la publicación.

La consulta de resultados de la UNAM 2026 para el nivel de licenciatura será el viernes 17 de julio. . Para consultarlos, deberás ingresar a tu perfil en la plataforma oficial utilizando tu número de comprobante y contraseña.

Qué datos necesito para consultar mis resultados en UNAM 2026

Para revisar los resultados UNAM 2026, los aspirantes deberán ingresar al portal oficial de la DGAE con los datos que registraron durante el proceso de admisión.

La recomendación es tener a la mano:



Número de comprobante o folio de registro.

Correo electrónico utilizado durante el trámite.

Contraseña creada en el Sitio del Aspirante.

Contar con esta información facilitará el acceso y permitirá verificar rápidamente el resultado obtenido.

Qué hacer si no puedo acceder al sitio de los resultados

Cuando se publican los resultados de la UNAM, es común que miles de personas intenten ingresar al mismo tiempo, lo que puede provocar lentitud o saturación temporal del portal.

Si no logras entrar:



Espera algunos minutos antes de volver a intentarlo.

Actualiza la página o prueba desde otro navegador.

Verifica que estés ingresando correctamente tus datos.

Evita acceder desde enlaces no oficiales.

La UNAM recomienda consultar únicamente los canales institucionales para evitar confusiones o posibles fraudes.

Dónde se publicarán los resutlados de la UNAM 2026

Los resultados UNAM 2026 se publicarán exclusivamente en el portal de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), dentro del apartado correspondiente al Concurso de Selección para Licenciatura.

Actualmente, el sitio oficial mantiene el apartado de resultados con la leyenda "Aún no disponibles", por lo que los aspirantes deberán estar atentos a la fecha indicada por la universidad para conocer si obtuvieron un lugar en alguna de las licenciaturas ofertadas.

