Continúan las medidas por intensas lluvias: Estos estados mantienen alerta hoy lunes 15 de junio

El temporal de lluvias mantiene a varios estados de la república mexicana bajo alerta debido a la combinación de canales de baja presión y el paso de una onda tropical.

Autoridades nacionales piden a la población mantener las medidas de seguridad y evitar zonas de riesgo debido al clima tan intenso de los últimos días.

¿Cuál es la lista de estados que se mantienen en alerta por granizo y lluvias intensas?

#Hidalgo | Apoyados en cadenas humanas y con sogas: así cruzan el río los habitantes de 21 localidades de Huehuetla, luego de que las lluvias destruyeran el paso provisional a la altura de Xicatlán.



Tras colapsar la infraestructura, la única alternativa segura que tienen para… pic.twitter.com/L0o4abAQxX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 15, 2026

Tres estados del norte esperan lluvias puntuales intensas

El pronóstico de las autoridades indica que este lunes habrá lluvias severas en estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

También se espera lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Puebla, las cuales podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y granizadas, incrementando el riesgo de inundaciones.

Tormentas al sur de México

El avance de la onda tropical número 7 al sur de la península de Yucatán, en interacción con un canal de baja presión, mantendrá las tormentas en el sur del territorio. E

Esta combinación de fenómenos naturales generará lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas y Oaxaca. También, se prevén intervalos de chubascos en Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco, por lo que se recomienda vigilar qué tanto suben los cuerpos de agua por riesgo a inundaciones.

Pronostican chubascos con granizo en el centro y la CDMX

Para la zona centro de la república mexicana, las autoridades pronostican lluvias puntuales fuertes en Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México, Guerrero y Veracruz.

Igualmente, se esperan chubascos acompañados de descargas eléctricas en Baja California Sur, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Morelos y la Ciudad de México, mientras que en Baja California únicamente se registrarán algunas lluvias aisladas.

El Gobernador de #Coahuila, Manolo Jiménez, pide a la población no salir de casa si no es necesario y seguir tomando precauciones por las intensas #lluvias; especialmente en Piedras Negras, donde se registran múltiples inundaciones. https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/QEEHa3Spup — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 15, 2026

Onda de calor mantendrá altas temperaturas

A la par de las tormentas, el ambiente caluroso a muy caluroso seguirá en la parte norte del país. La onda de calor mantendrá temperaturas elevadas en los estados de Baja California, Sonora, Sinaloa y Durango, por lo que la población de estas entidades deberá mantener una hidratación constante, evitar la exposición directa a los rayos del sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, y cuidar a los animales de compañía.