¿Se cae el cielo este viernes? Frente frío y fuertes lluvias azotará a estos estados en México; así el clima
¿Tu estado se inunda o se derrite? Revisa el mapa del clima en México para HOY viernes 29 de mayo ante el avance del frente frío y temperaturas de hasta 45°C.
El clima en México se volverá 'loco' HOY viernes 29 de mayo. Mientras un inusual frente frío fuera de temporada azotará al sureste con lluvias intensas, tormentas, granizadas y descargas eléctricas, una sofocante onda de calor mantendrá a otra mitad del país 'bajo fuego' con temperaturas de hasta 45 °C.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha lanzado una advertencia contundente: las tormentas previstas para las próximas horas no solo serán intensas, sino que vendrán acompañadas de lluvias torrenciales, descargas eléctricas y granizadas severas.
Alerta por inundaciones: Las zonas bajo riesgo de tormenta
La Península de Yucatán y el sureste del país resentirán el golpe más duro de las precipitaciones debido a la acumulación de humedad proveniente del Golfo de México y el Mar Caribe; los estados que deben activar protocolos de prevención son:
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (50 a 75 mm): El este de Chiapas, el norte y este de Campeche, el oeste de Yucatán, y los límites oeste y sur de Quintana Roo. En estas zonas el riesgo de inundaciones locales es crítico.
- Lluvias fuertes (25 a 50 mm): La región sur de Oaxaca.
- Chubascos y potencial de granizo: Sectores de Guerrero, Puebla, Veracruz y Tabasco.
- Lluvias aisladas: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México y Morelos.
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¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex?
Para el Valle de México el pronóstico del clima prevé una mañana fresca y una tarde cálida. En la Ciudad de México no se esperan lluvias importantes; sin embargo, en algunas zonas del Estado de México podrían presentarse precipitaciones aisladas acompañadas de actividad eléctrica.
- Ciudad de México: Se mantendrá un cielo medio nublado con un ambiente cálido; el termómetro registrará una temperatura mínima de 11 a 13 °C durante el amanecer y una máxima de 26 a 28 °C en la tarde.
- Estado de México: El ambiente será un poco más fresco; en Toluca, la capital mexiquense, se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 23 a 25 °C. A diferencia de la CDMX, aquí el potencial de peligro aumenta por la tarde, ya que se mantiene activa la probabilidad de lluvias aisladas acompañadas de descargas eléctricas.
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