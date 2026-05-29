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¿Se cae el cielo este viernes? Frente frío y fuertes lluvias azotará a estos estados en México; así el clima

¿Tu estado se inunda o se derrite? Revisa el mapa del clima en México para HOY viernes 29 de mayo ante el avance del frente frío y temperaturas de hasta 45°C.

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¿Tu estado se inunda o se derrite? Revisa el mapa del clima en México para HOY viernes 29 de mayo ante el avance del frente frío y temperaturas de hasta 45°C.|AN

Escrito por: Daniel Rivera Guzmán

El clima en México se volverá 'loco' HOY viernes 29 de mayo. Mientras un inusual frente frío fuera de temporada azotará al sureste con lluvias intensas, tormentas, granizadas y descargas eléctricas, una sofocante onda de calor mantendrá a otra mitad del país 'bajo fuego' con temperaturas de hasta 45 °C.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha lanzado una advertencia contundente: las tormentas previstas para las próximas horas no solo serán intensas, sino que vendrán acompañadas de lluvias torrenciales, descargas eléctricas y granizadas severas.

Alerta por inundaciones: Las zonas bajo riesgo de tormenta

La Península de Yucatán y el sureste del país resentirán el golpe más duro de las precipitaciones debido a la acumulación de humedad proveniente del Golfo de México y el Mar Caribe; los estados que deben activar protocolos de prevención son:

  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (50 a 75 mm): El este de Chiapas, el norte y este de Campeche, el oeste de Yucatán, y los límites oeste y sur de Quintana Roo. En estas zonas el riesgo de inundaciones locales es crítico.
  • Lluvias fuertes (25 a 50 mm): La región sur de Oaxaca.
  • Chubascos y potencial de granizo: Sectores de Guerrero, Puebla, Veracruz y Tabasco.
  • Lluvias aisladas: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México y Morelos.

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¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex?

Para el Valle de México el pronóstico del clima prevé una mañana fresca y una tarde cálida. En la Ciudad de México no se esperan lluvias importantes; sin embargo, en algunas zonas del Estado de México podrían presentarse precipitaciones aisladas acompañadas de actividad eléctrica.

  • Ciudad de México: Se mantendrá un cielo medio nublado con un ambiente cálido; el termómetro registrará una temperatura mínima de 11 a 13 °C durante el amanecer y una máxima de 26 a 28 °C en la tarde.
  • Estado de México: El ambiente será un poco más fresco; en Toluca, la capital mexiquense, se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 23 a 25 °C. A diferencia de la CDMX, aquí el potencial de peligro aumenta por la tarde, ya que se mantiene activa la probabilidad de lluvias aisladas acompañadas de descargas eléctricas.

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