¡Así nos recibe el clima de 2026! Habrá más lluvia y frío en México
El clima en México traerá lluvias intensas, vientos fuertes, heladas y posible nieve este 1 de enero de 2026, por efectos del frente frío 25 y una masa de aire ártico.
El clima en México cerrará el 2025 y abrirá el 2026 con lluvias intensas, rachas y temperaturas extremas, debido a la interacción del frente frío número 25, una masa de aire ártico y una vaguada en niveles altos de la atmósfera, de acuerdo con el más reciente aviso del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) .
Durante la noche de este 31 de diciembre y la madrugada del jueves 1 de enero, se esperan lluvias muy fuertes en Baja California, Baja California Sur, Veracruz y Oaxaca, además de evento de “Norte” con rachas de hasta 90 km/h en el istmo de Tehuantepec.
⛈️ Consulta el #Pronóstico #Meteorológico General de las 18:00 horas, en el siguiente enlace https://t.co/R8Yan9wj3l pic.twitter.com/FVuFQ8wMZY— CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 1, 2026
El pronóstico advierte que el ambiente frío a muy frío persistirá en gran parte del país, con heladas, bancos de niebla y posible nieve o aguanieve en zonas serranas del noroeste. Autoridades meteorológicas alertan que estas condiciones podrían generar inundaciones, deslaves y afectaciones en carreteras, especialmente en regiones montañosas y costeras.
Lluvias y evento de “Norte” dominarán el clima en México
La masa de aire ártico asociada al frente frío número 25 cubrirá el noreste, oriente, centro y sureste del país, provocando lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz y Oaxaca, fuertes en Chiapas y Tabasco, así como chubascos en Puebla y Campeche.
Además, se mantendrá el evento de “Norte” con rachas de 70 a 90 km/h y oleaje de hasta 4 metros en el golfo de Tehuantepec, así como rachas de 40 a 60 km/h en costas del Golfo de México y la península de Yucatán.
Nieve y lluvias intensas en el noroeste del país
Una vaguada (canal de baja presión que favorece la formación de nubosidad, lluvias y tormentas) en niveles medios y altos, en interacción con un río atmosférico y la corriente en chorro subtropical, generará lluvias muy fuertes en Baja California, además de rachas.
Para la mañana del 1 de enero, existe probabilidad de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua, mientras que en Baja California Sur y Chihuahua se esperan intervalos de chubascos.
Se prevén #Lluvias muy fuertes en regiones de #BajaCalifornia, #BajaCaliforniaSur, #Veracruz y #Oaxaca.— CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 1, 2026
Más información en ⬇️ https://t.co/5UmLxrwWQe pic.twitter.com/wCGFKHao9Y
Pronóstico de lluvias para el 1 de enero de 2026
- Lluvias fuertes a muy fuertes: Baja California
- Chubascos con lluvias fuertes: Sonora
- Intervalos de chubascos: Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz
- Lluvias aisladas Michoacán y Tabasco
Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, además de provocar incremento en ríos y arroyos, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.
Temperaturas extremas: calor en el Pacífico y heladas en el centro y norte
Mientras se mantienen condiciones invernales en gran parte del territorio, el Pacífico registrará temperaturas elevadas:
- 35 a 40 grados: Sinaloa, Jalisco (costa), Colima, Michoacán y Guerrero
- 30 a 35 grados: Coahuila, Nayarit, Oaxaca y Chiapas (costa)
En contraste, se prevén heladas severas con temperaturas de hasta -10 grados en zonas serranas de Chihuahua y Durango, y de -5 a 0 grados en regiones montañosas del centro y oriente del país, incluido el Valle de México.
Clima en el Valle de México este 1 de enero
En el Valle de México, se espera cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco por la mañana y muy frío con heladas y bancos de niebla en zonas altas.
Para la Ciudad de México , la temperatura mínima será de 5 a grados y la máxima de 21 a 23 grados, mientras que en el Estado de México se prevén mínimas de 1 a 3 grados y máximas de 19 a 21grados, con viento del norte y rachas moderadas.
En esta temporada de #frío atiende las recomendaciones que Ollin, el Chapulín de la Prevención, tiene para ti.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 30, 2025
▶️ Cubre nariz y boca
▶️ Usa ropa abrigadora
▶️ Evita cambios bruscos de temperatura
▶️ Ingiere alimentos ricos en vitaminas A y C#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/UboZM7qVZ6