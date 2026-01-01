¡Así nos recibe el clima de 2026! Habrá más lluvia y frío en México

El clima en México cerrará el 2025 y abrirá el 2026 con lluvias intensas, rachas y temperaturas extremas, debido a la interacción del frente frío número 25, una masa de aire ártico y una vaguada en niveles altos de la atmósfera, de acuerdo con el más reciente aviso del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) .

Durante la noche de este 31 de diciembre y la madrugada del jueves 1 de enero, se esperan lluvias muy fuertes en Baja California, Baja California Sur, Veracruz y Oaxaca, además de evento de “Norte” con rachas de hasta 90 km/h en el istmo de Tehuantepec.

El pronóstico advierte que el ambiente frío a muy frío persistirá en gran parte del país, con heladas, bancos de niebla y posible nieve o aguanieve en zonas serranas del noroeste. Autoridades meteorológicas alertan que estas condiciones podrían generar inundaciones, deslaves y afectaciones en carreteras, especialmente en regiones montañosas y costeras.

Lluvias y evento de “Norte” dominarán el clima en México

La masa de aire ártico asociada al frente frío número 25 cubrirá el noreste, oriente, centro y sureste del país, provocando lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz y Oaxaca, fuertes en Chiapas y Tabasco, así como chubascos en Puebla y Campeche.

Además, se mantendrá el evento de “Norte” con rachas de 70 a 90 km/h y oleaje de hasta 4 metros en el golfo de Tehuantepec, así como rachas de 40 a 60 km/h en costas del Golfo de México y la península de Yucatán.

Nieve y lluvias intensas en el noroeste del país

Una vaguada (canal de baja presión que favorece la formación de nubosidad, lluvias y tormentas) en niveles medios y altos, en interacción con un río atmosférico y la corriente en chorro subtropical, generará lluvias muy fuertes en Baja California, además de rachas.

Para la mañana del 1 de enero, existe probabilidad de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua, mientras que en Baja California Sur y Chihuahua se esperan intervalos de chubascos.

Pronóstico de lluvias para el 1 de enero de 2026

Lluvias fuertes a muy fuertes: Baja California

Chubascos con lluvias fuertes: Sonora

Intervalos de chubascos: Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz

Lluvias aisladas Michoacán y Tabasco

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, además de provocar incremento en ríos y arroyos, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Temperaturas extremas: calor en el Pacífico y heladas en el centro y norte

Mientras se mantienen condiciones invernales en gran parte del territorio, el Pacífico registrará temperaturas elevadas:



35 a 40 grados: Sinaloa, Jalisco (costa), Colima, Michoacán y Guerrero

30 a 35 grados: Coahuila, Nayarit, Oaxaca y Chiapas (costa)

En contraste, se prevén heladas severas con temperaturas de hasta -10 grados en zonas serranas de Chihuahua y Durango, y de -5 a 0 grados en regiones montañosas del centro y oriente del país, incluido el Valle de México.

Clima en el Valle de México este 1 de enero

En el Valle de México, se espera cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco por la mañana y muy frío con heladas y bancos de niebla en zonas altas.

Para la Ciudad de México , la temperatura mínima será de 5 a grados y la máxima de 21 a 23 grados, mientras que en el Estado de México se prevén mínimas de 1 a 3 grados y máximas de 19 a 21grados, con viento del norte y rachas moderadas.