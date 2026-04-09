“Súper El Niño” en camino: el raro fenómeno que podría alterar el clima del planeta

¿Súper El Niño? El fenómeno climático conocido como El Niño volverá a cobrar protagonismo en los próximos meses, a medida que se desarrolla e intensifica en el océano Pacífico cerca del ecuador.

El Niño podría intensificarse y tener impacto global en los próximos meses

De acuerdo con CNN, de confirmarse su evolución como se prevé, este ciclo climático podría modificar de manera significativa los patrones meteorológicos a nivel global.

De acuerdo con los indicios actuales, El Niño no solo es inminente, con una posible llegada hacia finales del verano o inicios del otoño, sino que también podría alcanzar una intensidad considerable. Este escenario aumentaría los efectos asociados al fenómeno en distintas regiones del planeta.

Get ready to hear a lot more about El Niño during the next several months — and maybe even longer — as the infamous climate cycle returns again, developing and intensifying in the Pacific Ocean near the equator. https://t.co/PhUokTNP4z pic.twitter.com/YQIwKbDnqX — CNN (@CNN) April 7, 2026

Incluso, especialistas advierten que podría tratarse de un evento clasificado como “Súper El Niño”, una categoría poco frecuente que implica una intensidad extraordinaria y, por lo tanto, impactos mucho más severos a escala mundial.

Consecuencias de "Súper El Niño" en el clima

Entre las principales consecuencias previstas se encuentran lluvias intensas e inundaciones en algunas zonas, mientras que en otras podrían registrarse sequías prolongadas e incendios forestales. Además, este fenómeno contribuiría a acelerar el ritmo del calentamiento global, agravando los efectos del cambio climático.

Ante este panorama, se espera que en los próximos meses aumente la vigilancia sobre su evolución, así como la preparación de medidas preventivas en distintas regiones vulnerables a sus efectos.

El último Súper El Niño ocurrió en entre el 2015 y el 2016, con otros en 1997-98 y 1982-83. Los Súper El Niño no son una designación técnica de la NOAA, sino más bien una definición informal utilizada por algunos pronosticadores y los medios para referirse a un El Niño muy fuerte.

¿De qué manera afecta El Niño y La Niña al clima?

El Niño y La Niña son ciclos climáticos del océano Pacífico tropical que alteran de forma importante el clima en todo el mundo.

