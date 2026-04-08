Joven de 17 años sigue desaparecida en San Mateo del Mar, Oaxaca; rescatan a dos menores

Desde el sábado pasado, una joven de 17 años está desaparecida en aguas de San Mateo del Mar, Oaxaca. Pese a que embarcaciones de la Marina llevan buscándola 5 días, no la han encontrado. Solo han podido rescatar a otros dos menores de edad que se habían extraviado también en playas de este municipio. Sin embargo, de la jovencita nada se sabe.

Joven de 17 años desaparece en San Mateo del Mar, Oaxaca

Personal de la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, mantiene un operativo de búsqueda en la costa de San Mateo del Mar tras la desaparición de una menor de 17 años.

De acuerdo con la Décima Región Naval, las acciones se realizan en el marco de la “Operación Salvavidas Semana Santa 2026”.

El pasado 4 de abril, tras una solicitud de apoyo, elementos de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de Salina Cruz desplegaron dos embarcaciones, una tipo Defender y otra Interceptora, con personal especializado, además de una ambulancia con equipo médico.

Durante el operativo y en coordinación con habitantes de la zona, fueron rescatados dos menores de edad. Sin embargo, pobladores reportaron la desaparición de una joven de 17 años en la misma área, lo que activó los protocolos de búsqueda.

Realizan búsqueda intensa para localizar a una joven de 17 años en Oaxaca

El 5 de abril, personal naval continuó con recorridos marítimos a lo largo de la costa; no obstante, las labores se realizaron en condiciones adversas, con marejada y fuertes rachas de viento superiores a los 30 nudos, lo que obligó a suspender temporalmente las acciones y regresar a puerto.

Posteriormente, los días 6 y 7 de abril, nadadores de rescate e Infantes de Marina retomaron la búsqueda en la línea de costa. Las actividades también tuvieron que ser suspendidas durante la tarde y noche debido al mal clima.

Hasta este momento, la menor continúa sin ser localizada. Este miércoles, personal de la ENSAR Salina Cruz, en coordinación con autoridades locales, mantiene el operativo activo para dar con su paradero.